Як відрізнити оригінальний антисептик від підробки?
Це може вас здивувати, але й антисептики можуть підробляти. Сьогодні ми розповімо, як відрізнити оригінальний антисептик від підробки.
- Звертайте увагу на упаковку та етикетку. Там має бути інформація про виробника, призначення, склад та антимікробну / антивірусну активність засобу.
- Антисептик повинен мати маркування "дезинфікуючий засіб", а на етикетці має бути зазначено, що він призначений для гігієнічної обробки рук.
- Місткість спирту повинна бути від 60 до 80%.
- Оригінальний антисептик не може коштувати дешево або продаватись із значною знижкою.
- Купуючи антисептики в інтернеті, варто прочитати відгуки про продавця та товар. Також корисно "погуглити" назву продавця, чи є у нього офіційний сайт та відповідна продукція.
- В жодному разі не купуйте антисептик без упаковки і жодних зазначень складу та кількості речовин, що він містить – це 100% фальсифікат із невідомим, а може, навіть і шкідливим вмістом.
- Оригінальні антисептики краще купувати у перевіреного продавця (відомі інтернет-магазини або у мережі аптек). В жодному разі не купуйте санітайзер на вулиці або на ринку.
- Відрізнити оригінал від підробки відомих антисептичних засобів можна по дизайну упаковки – у шахраїв вона змінена.
- Зверніть увагу на наявність інструкції та сертифікату якості. Погана поліграфія, інструкція з помилками, відсутність терміну придатності, не відповідний країні-виробнику штрих-код – це явні ознаки підробки.