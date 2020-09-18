Це може вас здивувати, але й антисептики можуть підробляти. Сьогодні ми розповімо, як відрізнити оригінальний антисептик від підробки.

Звертайте увагу на упаковку та етикетку. Там має бути інформація про виробника, призначення, склад та антимікробну / антивірусну активність засобу.

Антисептик повинен мати маркування "дезинфікуючий засіб", а на етикетці має бути зазначено, що він призначений для гігієнічної обробки рук.

Місткість спирту повинна бути від 60 до 80%.

Оригінальний антисептик не може коштувати дешево або продаватись із значною знижкою.

Купуючи антисептики в інтернеті, варто прочитати відгуки про продавця та товар. Також корисно "погуглити" назву продавця, чи є у нього офіційний сайт та відповідна продукція.

В жодному разі не купуйте антисептик без упаковки і жодних зазначень складу та кількості речовин, що він містить – це 100% фальсифікат із невідомим, а може, навіть і шкідливим вмістом.

Оригінальні антисептики краще купувати у перевіреного продавця (відомі інтернет-магазини або у мережі аптек). В жодному разі не купуйте санітайзер на вулиці або на ринку.

Відрізнити оригінал від підробки відомих антисептичних засобів можна по дизайну упаковки – у шахраїв вона змінена.

Зверніть увагу на наявність інструкції та сертифікату якості. Погана поліграфія, інструкція з помилками, відсутність терміну придатності, не відповідний країні-виробнику штрих-код – це явні ознаки підробки.