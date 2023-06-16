Короткочасний стрес корисний: він мобілізує організм перед загрозою. Нині напад хижаків уже малоймовірні, але з'явилися нові загрози через війну та постійну небезпеку, в якій живуть українці.

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Через безперервний стрес нервова система зависає в режимі підвищеної готовності, втомлюється і виснажується. Тому хронічний стрес у чоловіків і жінок супроводжують головний біль, проблеми зі сном, діарея або закреп, забудькуватість, зміну маси тіла, проблеми з концентрацією. Окрім відчуття втоми, хронічний стрес може призвести до депресії.

Як стрес впливає на лібідо

У чоловіків рівень статевого потягу залежить від тестостерону. Хронічний стрес пригнічує вироблення цього гормону.

Тривалі переживання призводять до проблем із серцево-судинною системою. А порушення кровообігу – до слабкої ерекції. Хоча іноді напруга стає причиною передчасної еякуляції. А ще стрес і зниження рівня тестостерону з часом призводять до погіршення якості сперми: зменшується кількість сперматозоїдів, їхня рухливість і живучість.

У жінок стрес пригнічує овуляцію та вироблення естрогенів – жіночих статевих гормонів, які впливають на статевий потяг. Їхній рівень частково залежить від фази менструального циклу. У його середині Є приблизно за шість днів до і шість днів після овуляції – лібідо у жінок підвищується.

У крові у жінок є невелика кількість чоловічих статевих гормонів – андрогенів. Їхня кількість прямо ніяк не впливає на лібідо, але коли їх стає занадто багато, виникають збої репродуктивної системи. Щоб цього не відбувалося, ферменти жирового прошарку перетворюють андрогени на естрогени. Іноді через тривалий стрес жінки втрачають вагу і тоді ферментів стає недостатньо. Це призводить до того, що кількість естрогенів знижується і рівень лібідо разом із ним.

Секс може бути стресом

Якщо стрес короткостроковий, наприклад, на роботі несподіваний звіт, то секс допоможе розрядитися: це і фізична активність, яка допоможе завершити стрес-реакцію, і викид гормонів, і радість від близькості.

Але при хронічному стресі секс не розв'яже проблему, а може навіть призведе до нової. Сексуальне бажання у людей залежить від контексту: чи приємне оточення, чи підходить ситуація, чи сходили партнери в душ після важкого дня. Якщо обидва партнери напружені і не можуть збудитися або включитися в процес, тоді сам секс стає для них стресовим фактором.

Тому краще обговорювати з партнером, чи хоче він зараз близькості.