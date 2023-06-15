Зазвичай помітити краплі крові в спермі можна при мастурбації та оральному сексі. Найчастіше це не супроводжується болючими відчуттями. І не кожен чоловік зверне на це увагу, тому важко сказати, як часто в спермі з'являються краплі крові.

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Вважають, що до 40 років гематоспермія нешкідлива. Але після 40 такий симптом може свідчити про онкологічне захворювання або порушення згортання крові.

Чому з'являється кров у спермі

Найчастішою причиною гематоспермії вважаються інфекції. Інфекційні захворювання, навіть у латентній (безсимптомній) стадії, завжди супроводжуються запаленням. Іноді відбувається пошкодження дрібних судин, з яких кров може потрапити до сперми.

Кров може потрапити з будь-якої частини сечостатевої системи:

з передміхурової залози;

уретри;

придатку яєчка.

Кров у спермі можна також виявити після медичних процедур через травмування м'яких тканин. Наприклад, біопсія передміхурової залози чи взяття мазка з уретри нерідко супроводжуються появою крові. Крім цього можуть виникнути болючі відчуття при сечовипусканні.

Серед інших найнебезпечніших причин гематоспермії – пухлини та поліпи. Вони проростають крізь стінку тканини та руйнують судини. У цьому випадку кров у спермі з'являтиметься частіше.

Інші причини появи крові у спермі:

вазектомія – перев'язка або видалення ділянок сім'явивідних проток;

склеротерапія гемороїдальних вузлів – хімічне припікання судин, що живлять вузол;

променева терапія;

фізичні травми статевих органів

До рідкісних причин відносять підвищення артеріального тиску та лейкемію.

Що робити, якщо побачили у спермі кров

Якщо в спермі з'явилася кров, але немає болю, печіння та почервоніння, варто спостерігати за власним станом. Зазначимо, що часто кров у спермі може бути ознакою активної інфекції, наприклад, що передається статевим шляхом (ІПСШ). Тоді буде потрібно лікування. У цьому випадку необхідно звернутися до уролога чи венеролога.

Подальші дії залежить від причин гематоспермії. Якщо справа в судині, що лопнула, і немає жодних скарг, то організм впорається сам. Але якщо причина в інфекції або пухлини лікар призначить план лікування для конкретного захворювання.