Зазвичай помітити краплі крові в спермі можна при мастурбації та оральному сексі. Найчастіше це не супроводжується болючими відчуттями. І не кожен чоловік зверне на це увагу, тому важко сказати, як часто в спермі з'являються краплі крові.
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Вважають, що до 40 років гематоспермія нешкідлива. Але після 40 такий симптом може свідчити про онкологічне захворювання або порушення згортання крові.
Чому з'являється кров у спермі
Найчастішою причиною гематоспермії вважаються інфекції. Інфекційні захворювання, навіть у латентній (безсимптомній) стадії, завжди супроводжуються запаленням. Іноді відбувається пошкодження дрібних судин, з яких кров може потрапити до сперми.
Кров може потрапити з будь-якої частини сечостатевої системи:
- з передміхурової залози;
- уретри;
- придатку яєчка.
Кров у спермі можна також виявити після медичних процедур через травмування м'яких тканин. Наприклад, біопсія передміхурової залози чи взяття мазка з уретри нерідко супроводжуються появою крові. Крім цього можуть виникнути болючі відчуття при сечовипусканні.
Серед інших найнебезпечніших причин гематоспермії – пухлини та поліпи. Вони проростають крізь стінку тканини та руйнують судини. У цьому випадку кров у спермі з'являтиметься частіше.
Інші причини появи крові у спермі:
- вазектомія – перев'язка або видалення ділянок сім'явивідних проток;
- склеротерапія гемороїдальних вузлів – хімічне припікання судин, що живлять вузол;
- променева терапія;
- фізичні травми статевих органів
До рідкісних причин відносять підвищення артеріального тиску та лейкемію.
Що робити, якщо побачили у спермі кров
Якщо в спермі з'явилася кров, але немає болю, печіння та почервоніння, варто спостерігати за власним станом. Зазначимо, що часто кров у спермі може бути ознакою активної інфекції, наприклад, що передається статевим шляхом (ІПСШ). Тоді буде потрібно лікування. У цьому випадку необхідно звернутися до уролога чи венеролога.
Подальші дії залежить від причин гематоспермії. Якщо справа в судині, що лопнула, і немає жодних скарг, то організм впорається сам. Але якщо причина в інфекції або пухлини лікар призначить план лікування для конкретного захворювання.