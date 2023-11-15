Група дослідників з Університету штату Огайо прийшла до висновку, що стрес у ранньому дитинстві може мати негативний вплив на здоров'я у подальшому житті.

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Ми виявили, що маніпуляції стресом у ранньому віці призводять до диференційованої експресії значно більшої кількості генів, ніж в разі черепно-мозкової травми. Стрес є дійсно потужним фактором, і ми не маємо недооцінювати його вплив на мозок, який розвивається,

– розповіла Кетрін Ленц, одна зі співавторок дослідження.

Як відбувалося дослідження

Дослідники провели експеримент на щурах, в якому протягом 14 днів новонароджених щурят відокремлювали від їхніх матерів, імітуючи небезпечний дитячий досвід. На 15-й день деяким щурятам зі стресом та без нього під анестезією наносили травму голови, схожу на струс мозку. Гризуни були розділені на чотири групи: лише стрес, лише черепно-мозкова травма, стрес та травма, і звичайні особини.

Пізніше вчені провели аналіз експресії генів у гіпокампі, спостерігаючи за впливом стресу і травми на мозкову активність. Результати показали, що як стрес, так і комбінація стресу та черепно-мозкової травми активували шляхи в збудливих і гальмівних нейронах, пов'язаних з пластичністю, тобто здатністю мозку адаптуватися до різних змін.

Наслідки стресу у дитячому віці

Також, обидва стани вплинули на сигналізацію, пов'язану з окситоцином, гормоном, який впливає на соціальні зв'язки. Стрес, сам по собі та в поєднанні з черепно-мозковою травмою, активував окситоциновий шлях, але лише черепно-мозкова травма пригнічувала його.

Далі науковці провели тести поведінки на дорослих щурах. Ті особини, які пережили стрес у ранньому віці, частіше виявляли схильність до виходження на широкі відкриті простори, які зазвичай роблять гризунів вразливими до хижаків. Це свідчить, що вони схильні до ризикованої поведінки.

Вчені дійшли до висновку, що стрес у дитячому віці може підвищити ризик розвитку певних станів, таких як СДУГ, що може характеризуватися ризикованою поведінкою або розладами, пов'язаними із вживанням психоактивних речовин.