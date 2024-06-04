Загальновідомо, що тілесні покарання можуть спричинити деструктивні психологічні та фізіологічні реакції. Також доведено, що навіть легкі ляпаси можуть призвести до порушень у роботі головного мозку, які можна порівняти із наслідками серйозного насильства, та погіршити когнітивний розвиток дитини.

Також на тему Як спілкуватись з рідними, які живуть у зоні бойових дій і не хочуть виїжджати

Нове дослідження виховання дітей

У новому дослідженні, проведеному психологами з університету Квінсленду та Університету Гаджа Мада, було виявлено, що в різних регіонах світу ставлення до тілесних покарань може сильно відрізнятися. Дослідники проаналізували відповіді 6760 батьків із восьми розглянутих країн, які мають дітей віком від 2 до 12 років.

За результатами дослідження не було виявлено явного зв'язку між повною законодавчою забороною тілесних покарань та зміною виховних практик, батьківських переконань та поведінки.

В яких країнах найчастіше фізичне покарання дітей

Для німецьких батьків фізичне покарання дітей виявилося найменш прийнятним серед розглянутих країн. Також у Німеччині зафіксували найнижчий рівень використання ударів та сприйняття виховання як особистої справи.

Водночас в Іспанії, де тілесні покарання теж повністю заборонені, опитування показало найвищу частоту примусових методів виховання, а нетерпимість до насильства щодо дітей там виявилася зовсім не таким високим, як у Німеччині.

Крім того, іспанці лідирували у плані сприйняття виховання як особистої справи. У той самий час у цій державі батьки найкраще характеризували відносини з дітьми. Найгірше з дітьми ладнали гонконзькі батьки.

Найбільшу відкритість ідеї допустимості фізичних покарань продемонстрували австралійці. Близький рівень такої прийнятності виявили й у Гонконгу.

Дослідники дійшли висновку, що прості законодавчі заходи є недостатніми для поліпшення виховних практик та батьківських переконань. Необхідна системна робота з формування позитивної та дбайливої ​​атмосфери у сім'ях для виховання дітей.