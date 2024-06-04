Общеизвестно, что телесные наказания могут вызвать деструктивные психологические и физиологические реакции. Также доказано, что даже легкие пощечины могут привести к нарушениям в работе головного мозга, которые можно сравнить с последствиями серьезного насилия, и ухудшить когнитивное развитие ребенка.

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Новое исследование воспитания детей

В новом исследовании, проведенном психологами из университета Квинсленда и Университета Гаджа Мада, было обнаружено, что в разных регионах мира отношение к телесным наказаниям может сильно отличаться. Исследователи проанализировали ответы 6760 родителей из восьми рассматриваемых стран, имеющих детей в возрасте от 2 до 12 лет.

По результатам исследования не было выявлено явной связи между полным законодательным запретом телесных наказаний и изменением воспитательных практик, родительских убеждений и поведения.

В каких странах чаще всего физическое наказание детей

Для немецких родителей физическое наказание детей оказалось наименее приемлемым среди рассмотренных стран. Также в Германии зафиксировали самый низкий уровень использования ударов и восприятия воспитания как личного дела.

В то же время в Испании, где телесные наказания тоже полностью запрещены, опрос показал самую высокую частоту принудительных методов воспитания, а нетерпимость к насилию в отношении детей там оказалась совсем не таким высоким, как в Германии.

Кроме того, испанцы лидировали в плане восприятия воспитания как личного дела. В то же время в этом государстве родители лучше всего характеризовали отношения с детьми. Хуже всего с детьми ладили гонконгские родители.

Наибольшую открытость идеи допустимости физических наказаний продемонстрировали австралийцы. Близкий уровень такой приемлемости обнаружили и в Гонконге.

Исследователи пришли к выводу, что простые законодательные меры недостаточны для улучшения воспитательных практик и родительских убеждений. Необходима системная работа по формированию позитивной и заботливой атмосферы в семьях для воспитания детей.