Команда Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" предлагают семь советов для улучшения общения, помощи таким людям и сохранения собственного здоровья.
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Не давите
Не настаивайте на переезде, если человек решил остаться. Специалисты советуют говорить: "Я всегда помогу тебе, если ты изменишь свое мнение". Важно не делать это основной темой каждого разговора. В то же время лучше избегать этого вопроса, если вы не можете помочь с переездом или адаптацией.
Услышьте
Слушайте, если ваша семья готова обсудить свои опасения. Используйте технику "Я-сообщение" для обсуждения, например, "Я уважаю любое твое решение, но хочу понять, почему ты решил остаться".
Устанавливайте правила общения
Обсудите, какие темы можно поднимать, а какие лучше обходить. "Давайте будем честными друг с другом, если какая-то тема окажется чувствительной во время нашего разговора", – рекомендуют эксперты.
Спрашивайте
Интересуйтесь чувствами и новостями, но будьте готовы к разным ответам.
Стрессовые события могут вызвать агрессию и раздражение на вполне привычные обсуждения. Если так случится, попроси дать тебе инструкцию: "Как я могу тебя поддержать?"
– объясняют эксперты.
Не нагнетайте
Не переносите свои тревоги на разговор. "Люди в опасных зонах уже знают о своем положении, поэтому не повышайте тревожность", – отмечают в программе.
Не требуйте
Не требуйте от близких общаться во время каждой воздушной тревоги, если они не готовы. Постоянный стресс забирает много ресурса, поэтому иногда его может не хватать даже для общения с близкими.
Помните
"Мы не всегда можем нести ответственность за жизнь других. Но можем поддерживать близких и на расстоянии, сохраняя с ними связь и разделяя общие ценности", – подытоживают психологи.
Эти советы призваны не только облегчить коммуникацию с родными, которые находятся в опасности, но и помогают сохранить и укрепить эмоциональные связи, несмотря на физическое расстояние и стрессовые обстоятельства.