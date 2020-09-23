З кожним із нас іноді трапляється така прикрість, як нежить. Навіть не схильна до частих застуд людина з власного досвіду знає, що таке закладений ніс і неможливість вдихнути на повні груди. Багато хто в таких випадках керується принципом "саме мине" – це ж "лише нежить".

Але якщо ігнорувати цей симптом ГРВІ, а також легковажно ставитися до інших ознак застуди, таких, як головний біль або часте чхання, це може призвести до проблем зі здоров'ям у вигляді ускладнень.

Лікування нежитю: найпоширеніші помилки

Існує кілька поширених помилок у підходах до лікування нежитю. Що з цього правда, і як потрібно лікувати його насправді?

1. Якщо не лікувати нежить, він мине за тиждень, якщо лікувати – за 7 днів. У цих словах є частка правди, тому що закладеність носа в багатьох випадках справді минає досить швидко. Але такі прості процедури, як вживання великої кількості рідини й застосування судинозвужувальних крапель, значно полегшують стан при закладеності носа. Лікувати нежить потрібно і заради того, щоб не допустити ускладнень – отиту, синуситу, гаймориту, фронтиту.

2. Промивання носа може призвести до отиту. Так званий "назальний душ" вважається ефективним методом лікування риніту. Він очищає слизову оболонку носа і запобігає розмноженню бактерій. Для промивання рекомендується застосовувати сольові розчини, які скеровують у ніс дрібнодисперсним розпиленням. Натомість якщо "заливати" розчин в ніс сильним спрямованим струменем, це справді може погіршити ситуацію: рідина і слиз можуть під тиском потрапити у приносові порожнини, що однозначно небезпечно.

3. Судинозвужувальні препарати можуть завдати шкоди. Якщо помірно користуватися препаратами, які знімають набряк слизової оболонки носа, це відчутно полегшує стан при нежитю та закладеності носа. Саме судинозвужувальні засоби – практично єдина можливість швидко усунути закладеність носа і вільно дихати в перші дні застуди, а також при таких ускладненнях риніту, як синусит або гайморит.

4. Краплі для носа абсолютно безпечні. На жаль, це не так, зокрема, коли йдеться про деконгестанти – препарати, які звужують судини слизової носа. Тривале застосування судинозвужувальних крапель (понад 5-7 днів) може спричинити звикання і розвиток побічних ефектів. Приблизно через тиждень застосування ефективність препаратів може знижуватися, і якщо є потреба продовжити лікування, лікарі рекомендують змінити препарат на альтернативний, який містить іншу діючу речовина. Крім того, такі препарати з обережністю повинні застосовувати люди з глаукомою, порушеннями функції щитоподібної залози й артеріальною гіпертензією. При лікуванні нежитю у малюків слід застосовувати тільки препарати, розроблені спеціально для дітей - у них нижча концентрація активних речовин, яка відповідає віку й вазі дитини.

Закладений ніс – не завжди ознака застуди

Нежить і закладений ніс – симптом не тільки ГРВІ, а й алергії. Алергічний риніт може виникати сезонно (на квітучі рослини, тополиний пух), але його також можуть спричиняти інші фактори (продукти харчування, пил в приміщенні, шерсть домашніх тварин). Ось як відрізнити алергічний нежить від застудного:

1. Сезонність. Багато хто знає особливості свого організму і може легко відрізнити алергію від застудного нежитю. Найчастіше алергія має сезонний характер, а застуда може проявитися в будь-яку пору року.

2. Характер виділень. Для застудного нежитю найбільш характерний густий в'язкий слиз. При алергії виділення з носа рідкіша та прозоріші.

3. Супутні симптоми. Якщо причиною нежитю стала вірусна інфекція, таким симптомом часто стає підвищення температури тіла, першіння в горлі, слабкість, головний біль. Якщо причиною нежитю стала алергія, крім закладеного носа може турбувати хіба що почервоніння очей і чхання, але в іншому самопочуття залишається задовільним.

4. Загальна тривалість скарг. Зазвичай закладеність носа при застудних захворюваннях минає протягом 7-14 днів. За цей час змінюється характер виділень з носа. При алергії стан може взагалі не змінюватися, поки не зникне джерело алергічної реакції, і впродовж цього часу буде тривати нежить і турбувати закладеність носа.

Як полегшити стан, якщо заклало ніс?

Дорослі цілком здатні самостійно впоратися з проблемою – роблять промивання носа, використовують судинозвужувальні краплі, але можуть також нічого не робити й чекати, поки організм впорається сам. З дітьми все складніше. Малюки не можуть очистити ніс самостійно, плачуть через дискомфорт, а ще більше підсилює набряк. Щоб полегшити стан, батьки зазвичай використовують препарати, які допомагають зменшити набряк і відновити дихання.

Втім, при застосуванні крапель проти нежитю в ніс потрібно бути дуже обережними, щоб не викликати у дитини передозування та отруєння. Слід дотримуватися рекомендацій в інструкції з дозування препарату і щодо частоти застосування. Судинозвужувальний препарат, потрапивши на слизову носа, швидко всмоктується в кров і може спричинити ускладнення з боку серцево-судинної системи. На жаль, далеко не всі батьки про це знають.

Судинозвужувальні краплі в ніс мають ще один істотний недолік: вони пересушують слизову, що спричиняє подразнення і дискомфорт. Також знижується місцевий імунітет слизової оболонки носа, підвищується ймовірність розвитку хронічного риніту. Тому важливо обрати препарат, який підійде малюкові і побереже носик.

Для дітей, яким виповнилося 4 роки, можуть підійти оральні краплі Мілі Носік. Це не просто препарат, який містить максимально безпечний для дітей судинозвужувальний компонент фенілефрин. Діти не люблять капати краплі в ніс, часто кричать і вириваються під час процедури. Мілі Носік потрібно капати не в ніс, а в рот, тому лікування є значно приємнішим. Дитина прийняла смачні крапельки – і носик знову дихає!

Мілі Носік має ще кілька переваг:

Оральні краплі не сушать слизову оболонку носа, не спричиняють дискомфорт і не провокують хронічний нежить;

Препарат має приємний малиновий смак, який подобається дітям;

Мілі Носік часто рекомендують педіатри, бо він містить безпечний судинозвужувальний (фенілефрин) і протиалергічний (хлорфенірамін) компоненти;

Оральні краплі Мілі Носік ефективні як при застудному, так і при алергічному риніті.

Препарат можуть застосовувати як дорослі, так і діти – адже всі заслуговують на швидке, ефективне та приємне лікування нежиті!

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