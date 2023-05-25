Про те що потрібно робити та як схуднути без шкоди для здоров'я 24 каналу розповіла лікарка та health-експертка Уляна Вернер.

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Уляна Вернер “Хоча процес схуднення є індивідуальним і залежить від багатьох факторів, таких як фізична активність, харчування, генетика і загальний стан здоров'я, але існують загальні поради, які можуть допомогти вам схуднути”.

Як схуднути

Створіть калорійний дефіцит. Для того, щоб схуднути, ви повинні споживати менше калорій, ніж ви витрачаєте. Спостерігайте за кількістю калорій, які ви їсте, і намагайтеся створити невеликий калорійний дефіцит. Для цього ви можете зменшити порції їжі, включати більше низькокалорійних продуктів та обмежити вживання висококалорійних продуктів.

Здорове харчування. Спробуйте скласти збалансований раціон, включаючи різноманітні харчові групи, такі як овочі, фрукти, повнозернові продукти, харчові білки, здорові жири та обмежте споживання продуктів, багатих на цукор і насичені жири. Білок є важливим елементом харчування при схудненні, оскільки він допомагає зберегти м'язову масу, збільшує насиченість і сприяє збалансованому харчуванню. Включайте в їжу харчові джерела білка, такі як куряче м'ясо, риба, яйця, тофу, горіхи та насіння.

Фізична активність. Регулярна фізична активність є важливою для схуднення. Займайтеся аеробними вправами, такими як ходьба, біг, плавання або велосипед, що допоможе спалити калорії і підтримувати здоров'я серця і судин.

Крім того, велосипед, плавання, танці та силові вправи також можуть бути ефективними для непідготовлених людей, але важливо обирати відповідний вид активності в залежності від вашого стану здоров'я та фізичних можливостей.

Пийте достатню кількість води. Вода має нульову кількість калорій, але вона може допомогти вам почуватися насиченим і підтримувати оптимальний рівень гідратації. Спробуйте пити достатню кількість води протягом дня.

Існує кілька способів визначити індивідуальну норму води в день:

За вагою: на кожен кілограм маси тіла потрібно 50 мілілітрів рідини в день або 30 мілілітрів чистої води. Якщо жінка важить 50 кілограмів, то їй потрібно пити не менше 2,5 літрів всієї рідини в день або 1,5 літра чистої води без урахування надходження з їжі.

За середнім значенням: 6 – 8 склянок води в день вважаються нормою для будь-якої людини. При розрахунках майте на увазі склянки місткістю 250 мілілітрів.

За способом життя: до усередненого значення додається ще 2 – 4 склянки рідини в дні високих фізичних навантажень, хвороби або тривалого перебування на сонці.

Загалом, все, що вам необхідно зробити, – це намагатись жити з користю для свого тіла та здоров’я. Оберіть раціон, який був би для вас не тільки здоровим, але і смачним, займайтесь тим спортом, який принесе вам задоволення та відчуття радості від проведеного часу. Піклуйтесь про себе, та пам’ятайте, що головна людина, якій вам потрібно подобатись – це ви. Приймайте себе та любіть, бо ви цього варті.

Детальніше про способи схуднення – читайте в матеріалі.