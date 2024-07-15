Невпевнених у собі дітей частіше кривдять, а їм у відповідь складніше постояти за себе. Вони бояться бути неприйнятими та рідше проявляють ініціативу. Їх лякають помилки, тому вони швидше задаються або навіть не пробують, якщо не впевнені в успіху.

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Впевненість дошкільнят

Дозволяти "промацувати" здібності та обмеження свого тіла. Зазвичай діти пізнають їх за допомогою рухливих ігор з елементами "ризику", які включають перевірку можливостей. Під ризиком ми не маємо на увазі стрибати з балкона із парасолькою – швидше залізти на канат або зʼїхати з високої гірки.

Заохочувати самостійність. Наприклад, школа дитини неподалік дому, і через якийсь час батьки могли б дозволити їй самостійно ходити на заняття. Варто уникати гіперопіки: дослідження показують, що вона може перешкоджати розвитку впевненості – дитина може вирішити, що вона "недостатньо хороша", щоб впоратися самостійно.

Середня школа

Хвалити за старання, а не за результат. Дослідження показують, що похвала за старанність формує здорову мотивацію та ставлення до праці.

Навчати навичок розв'язання проблем, а не розв'язувати проблеми за дитину. Наприклад, дитина може забувати про уроки та пропускає заняття через репетиції. Батьки могли б самі поговорити з вчителями, щоб з'ясувати, як втратити успішність, але ми пропонуємо їм довірити це завдання самому дитині. Йому важливо навчитися домовлятися та шукати рішення самому.

Впевненість старшокласників

Формувати установку росту. Концепцію встановлення на ріст вигадала психолог Стенфордського університету Керол Дуек. Ідея полягає в тому, що у будь-якому віці кожен може (і повинен) навчатися та розвиватися. Немає такого знання чи навички, яку нам було б надто пізно чи непосильно освоїти. Згідно з дослідженнями люди з установкою на ріст стійкіші до труднощів на шляху до мети.

Заохочувати здоровий виправданий ризик. Старша школа – час експериментувати із зовнішністю та пробувати себе в нових ролях, робити помилки та вчитися самим розбиратися з їхніми наслідками. Батькам може здаватися, що синє волосся і захоплення боксом їхньої доньки зовсім не личить, але це безпечні та контрольовані експерименти. Самостійні рішення та пов'язаний з ними позитивний досвід зміцнять віру в те, що труднощі підлітку під силу.

Універсальні поради для розвитку впевненості

До кожного віку дитини важливий свій підхід, але є й кілька загальних рекомендацій, важливих у будь-якому віці:

Прийняття та безумовна любов. Дослідження показують, що позитивний емоційний дитячий досвід є основою здорової самооцінки в майбутньому.

Бути прикладом. Коли ви не боїтеся труднощів і з азартом пробуєте нове, діти переймають ваше ставлення і вчаться робити так само.

Уникати перфекціонізму. Розуміння дітей, що робити помилки – це нормально і що це частина досвіду, допомагає побудувати здорові відносини з собою. Набагато легше повністю прийняти себе, коли нема потреби бути досконалістю.