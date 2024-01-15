Масаж стоп приносить полегшення після важкого робочого дня, особливо, якщо праця вимагає довгого стояння на ногах.

Також на тему Як правильно зігрітися, коли дуже холодно

Але, крім того, що масаж м'ячиком приносить задоволення, він ще має інші переваги:

стимулює кровообіг;

знімає напругу та скутість;

зменшує стрес та занепокоєння;

полегшує біль підошовної фасції.

З'являється все більше досліджень, які показують, що використання масажу м'ячиком перед тренуванням може покращити рухливість суглобів та діапазон рухів, а також допомогти відновитись після тренування.

Види м'ячиків для масажу

М'ячики для масажу стоп бувають різних видів. Вибір залежить від цілей та ваших індивідуальних уподобань.

За структурою:

Одинарні можна використовувати для масажу всієї стопи або її окремих частин.

Подвійні – два м'ячики, з'єднані між собою. Такі м'ячики дозволяють масажувати обидві стопи одночасно.

За текстурою:

Гладенькі. Мають рівну поверхню, підходять для м'якого масажу, а також для людей із чутливою шкірою.

Шорсткі. Мають фактурну поверхню, підходять для опрацювання глибоких шарів м'язів та фасцій.

Голчасті. Мають на поверхні м'які або жорсткі шипи, підходять для інтенсивного масажу, який стимулює.

За твердістю:

м'які – легко деформуються під тиском, підходять для ніжного та масажу, а також для людей з низьким больовим порогом та чутливою шкірою;

середні – помірно деформуються під тиском, підходять для середнього та зміцнюючого масажу;

жорсткі – практично не деформуються під тиском, підходять для сильного та глибокого масажу.

Як робити масаж стоп м'ячиком

М'ячик для масажу стоп повинен бути достатньо твердим, щоб тиснути, але не надто жорстким, щоб не викликати біль. Найчастіше для вправ використовуються м'ячики для тенісу. Масаж стоп м'ячиком можна робити сидячи або стоячи, на твердій та рівній поверхні.

Починайте повільно, злегка натискаючи на м'яч, катаючи його під стопою:

від п'яти до пальців і назад;

круговими рухами по колу, опрацьовуючи склепіння стопи;

упоперек стопи, від внутрішньої до зовнішньої сторони та назад.

Наприкінці масажу спробуйте захопити м'ячик пальцями ніг, повільно його підняти та опустити. Вправи повторюйте протягом декількох хвилин, потім перейдіть на іншу стопу. Масаж стоп м'ячиком можна робити щодня або за потребою.