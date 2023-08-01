Це дослідження допомагає краще зрозуміти, як харчування впливає на імунну систему. Результати роботи можуть прокласти шлях до майбутніх персоналізованих рекомендацій щодо харчування для покращення лікування інфекцій, раку та інших захворювань. Про це повідомляється в дослідженні, проведеному вченими та співробітниками Інституту Ван Анделя.

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Кетонові тіла

Висновки зосереджені на кетонових тілах, які регулярно виробляються печінкою, але стають чисельнішими, коли організму не вистачає глюкози, яка діє як основне джерело енергії для клітин. Це може статися під час фізичного навантаження, наприклад, під час вправ, коли клітини швидко спалюють паливо, або під час голодування, коли мало їжі для розщеплення на глюкозу.

Як компенсацію печінка збільшує вироблення кетонових тіл, щоб живити мозок та інші органи. Дослідження показує, що кетонові тіла також живлять імунні клітини. І це несподіване відкриття вказує на нові зв'язки між харчуванням та імунітетом.

Покращення імунітету

Як і інші клітини в організмі, Т-клітини, солдати імунної системи поглинають поживні речовини (наприклад, глюкозу) з нашого раціону, щоб генерувати енергію, необхідну для їхнього життя та роботи.

Вчені продемонстрували, що Т-клітини надають перевагу кетоновим тілам, а не глюкозі, як джерелу живлення. Вони також виявили, що кетонові тіла покращують функцію Т-клітин, перепрограмовуючи їх для кращої нейтралізації загроз. І навпаки, втрата здатності обробляти кетонові тіла викликає дефекти функції Т-клітин і знижує їх здатність боротися з інфекцією.

Автори припускають, що кетонові тіла можуть бути еволюційним відмовостійким засобом, який зміцнює імунну систему, коли ресурси поживних речовин обмежені, наприклад коли під час хвороби пригнічується апетит.