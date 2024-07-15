Міністерство охорони здоров'я України випустило низку рекомендацій, які допоможуть краще адаптуватися до високих температур.

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Як вберегтися від перегріву та втрати рідини

Міністерство радить обмежувати час перебування на вулиці, особливо між 10:00 і 16:00, коли спека досягає піка. Необхідно носити легкий одяг із натуральних матеріалів та частіше приймати прохолодний душ.

Для запобігання дегідратації необхідно пити достатньо води, уникаючи солодких напоїв та алкоголю. Людям із захворюваннями серця необхідно консультуватися з лікарем стосовно денного споживання рідини. МОЗ також закликає подбати про достатнє водопостачання для домашніх та вуличних тварин.

Для тих, хто у спеку почувається недобре – має запаморочення, слабкість, тривожність, сильну втому чи головний біль, – у МОЗ рекомендують звертатися за медичною допомогою.

Чому не можна залишати дітей і тварин у закритому автомобілі в спеку

Експерти МОЗ наголошують, що щорічно реєструються випадки смерті дітей від теплового удару у закритих авто.

Температура всередині закритого автомобіля може швидко піднятися на 20 градусів за 10 хвилин. Навіть короткий час у таких умовах може бути небезпечним. Якщо бачите дитину, залишену в авто, одразу дзвоніть у поліцію,

– рекомендують у відомстві.

Також категорично заборонено залишати тварин у закритому автомобілі, навіть якщо авто у тіні або з відчиненими вікнами.

Як зберігати продукти при відключенні електрики в спеку

Під час відключень електрики рекомендується максимально рідко відкривати дверцята холодильника та морозильника.

"Якщо готові страви або продукти, що мають зберігатися в холодильнику, перебували в кімнатній температурі понад дві години, їх слід викинути, бо ними можна отруїтися. Якщо температура навколо вища за 30 градусів за Цельсієм, продукти стають небезпечними для споживання уже за 1 годину", – кажуть медики.

Вони також не рекомендують куштувати їжу, щоб визначити, чи є вона зіпсованою. Натомість якщо є будь-які сумніви щодо її стану, краще викинути.