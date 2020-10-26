Як пандемія змінила звички людей та стала тригером ожиріння
Пандемія коронавірусу змінила звички людей, зокрема негативно повпливала на психологічний стан людей та стала причиною спалаху ожиріння.
Це перше ґрунтовне дослідження, яке вивчало вплив пандемії на психічне здоров'я людей, йдеться в повідомленні Центру біомедичних досліджень Пеннінгтон в Університеті штату Луїзіана.
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Ми стали більше перекушувати. У нас менше фізичних вправ, а рівень тривожності збільшився вдвічі,
– повідомила Лінн Редман, докторка філософії.
У глобальному дослідженні оцінювалися зміни в поведінці щодо здоров'я, які сталися в умовах широко поширених обмежень пандемії.
Дослідники також встановили, що ефект ізоляції негативно вплинув на людей з ожирінням.
Одна третина людей з ожирінням набрала вагу під час карантину в порівнянні з 20,5 відсотками людей з нормальною або надлишковою вагою,
– йдеться в дослідженні.
До теми Світова пандемія ожиріння: третина людства страждає від зайвої ваги
До слова, останнім часом в лікарнях Києва та Харкова реєструють самогубства серед пацієнтів з коронавірусом. Така тенденція спостерігається не лише в Україні, а й в усьому світі.
Попередньо вчені пояснили це тим, що тяжкий перебіг коронавірусу викликає цитокіновий шторм (надмірна імунна реакція), що призводить до запалення судин й підвищення тромбоутворення. Внаслідок цього будь-який орган може вийти з ладу.