Пандемія коронавірусу змінила звички людей, зокрема негативно повпливала на психологічний стан людей та стала причиною спалаху ожиріння.

Це перше ґрунтовне дослідження, яке вивчало вплив пандемії на психічне здоров'я людей, йдеться в повідомленні Центру біомедичних досліджень Пеннінгтон в Університеті штату Луїзіана.

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Ми стали більше перекушувати. У нас менше фізичних вправ, а рівень тривожності збільшився вдвічі,

– повідомила Лінн Редман, докторка філософії.

У глобальному дослідженні оцінювалися зміни в поведінці щодо здоров'я, які сталися в умовах широко поширених обмежень пандемії.

Дослідники також встановили, що ефект ізоляції негативно вплинув на людей з ожирінням.

Одна третина людей з ожирінням набрала вагу під час карантину в порівнянні з 20,5 відсотками людей з нормальною або надлишковою вагою,

– йдеться в дослідженні.

До теми Світова пандемія ожиріння: третина людства страждає від зайвої ваги

До слова, останнім часом в лікарнях Києва та Харкова реєструють самогубства серед пацієнтів з коронавірусом. Така тенденція спостерігається не лише в Україні, а й в усьому світі.

Попередньо вчені пояснили це тим, що тяжкий перебіг коронавірусу викликає цитокіновий шторм (надмірна імунна реакція), що призводить до запалення судин й підвищення тромбоутворення. Внаслідок цього будь-який орган може вийти з ладу.