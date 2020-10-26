Пандемия коронавируса изменила привычки людей, в частности негативно повлияла на психологическое состояние людей и стала причиной вспышки ожирения.

Это первое основательное исследование, которое изучало влияние пандемии на психическое здоровье людей, говорится в сообщении Центра биомедицинских исследований Пеннингтон в Университете штата Луизиана.

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Мы стали больше перекусывать. У нас меньше физических упражнений, а уровень тревожности увеличился вдвое,

– сообщила Линн Редман, доктор философии.

В глобальном исследовании оценивались изменения в поведении в отношении здоровья, которые произошли в условиях широко распространенных ограничений пандемии.

Исследователи также обнаружили, что эффект изоляции отрицательно повлиял на людей с ожирением.

Одна треть людей с ожирением набрала вес во время карантина по сравнению с 20,5 процентами людей с нормальным или избыточным весом,

– говорится в исследовании.

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К слову, в последнее время в больницах Киева и Харькова регистрируют самоубийства среди пациентов с коронавирусом. Такая тенденция наблюдается не только в Украине, но и во всем мире.

Предварительно ученые объяснили это тем, что тяжелое течение коронавируса вызывает цитокиновый шторм (чрезмерная иммунная реакция), что приводит к воспалению сосудов и повышению тромбообразования. Вследствие этого любой орган может выйти из строя.