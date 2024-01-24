Звісно, психіка адаптується, і навіть може здаватися, що ми чудово з усім справляємось. Але ресурс вичерпний, і коли людина все ж зрозуміє, що "впала", стан може перейти в тяжкі форми та навіть клінічну депресію.

Також на тему Розмова з військовими: які фрази у жодному разі не можна казати ветерану

Коли потрібно звернутись до психолога

Наш настрій постійно змінюється, інколи ми навіть можемо визначити, що в депресії. Звісно, це ще не означає всі українці потребують лікування. Але щоб не проґавити проблему, коли дійсно може знадобитись кваліфікована допомога, зверніть увагу на такі маркери:

відчуття апатії та відсторонення від близьких та друзів. Ви не маєте бажання ні з ким спілкуватись та проводити час, уникаєте будь-яких соціальних контактів;

пригнічений настрій або емоційна нестабільність, сум, роздратування, відчуття, що все набридло, заціпеніння, спустошення;

втрата інтересу до того, що раніше надихало та давало відчуття задоволення;

відсутність енергії та прагнення щось робити, розпочинати нові завдання;

швидка втомлюваність та/або сонливість. Навіть після повноцінного сну ви відчуваєте себе втомленим. Знесилення подеколи може доходити до того, що людина цілий день непорушно лежить у ліжку чи сидить у кріслі;

замкнутість: може проявлятись в спілкуванні як і з рідними людьми, так і незнайомцями;

втрата апетиту або навпаки переїдання;

порушення сну: нездатність тривалий час заснути, безсоння або часті пробудження вночі;

зниження концентрації: ви виконуєте роботу в декілька разів довше, хоча до цього робили це швидко та без проблем;

проблеми з запам’ятовування;

надмірна самокритика та почуття провини. Сприйняття себе як поганої, нікчемної, неадекватної та нічого не вартої людини.

Безкоштовна психологічна допомога

Якщо ви відчуваєте симптоми, описані вище, вам потрібно потурбуватись про своє здоров’я. Зверніться за допомогою, навіть якщо вам здається, що для цього немає вагомих причин та вам не гірше, ніж іншим. Адже знецінення власних почуттів є проявом само стигматизації.

Якщо ви не можете наразі дозволити собі роботу з психотерапевтом, зверніть увагу на проєкт Mental Help. Глобальний договір ООН в Україні запустив його, щоб підтримати українців, які постраждали від збройної агресії Росії.

Mental Help – це онлайн-платформа, створена для надання безкоштовної та конфіденційної психологічної допомоги й підтримки українців у період війни. Ініціатива об’єднує 15 спеціалістів, які протягом 2023 року надали допомогу вже понад двом тисячам українців з усіх регіонів, провівши 12 140 консультацій.