Конечно, психика адаптируется, и может показаться, что мы прекрасно со всем справляемся. Но ресурс исчерпывающий, и когда человек все же поймет, что "упал", состояние может перейти в тяжелые формы и даже клиническую депрессию.
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Когда нужно обратиться к психологу
Наше настроение постоянно меняется, иногда мы можем даже определить, что в депрессии. Конечно, это еще не означает, что все украинцы нуждаются в лечении. Но чтобы не упустить проблему, когда действительно может понадобиться квалифицированная помощь, обратите внимание на следующие маркеры:
- ощущение апатии и отстранения от близких и друзей. Вы не хотите ни с кем общаться и проводить время, избегаете каких-либо социальных контактов;
- подавленное настроение или эмоциональная нестабильность, печаль, раздражение, ощущение, что все надоело, оцепенение, опустошение;
- потеря интереса к тому, что раньше вдохновляло и давало чувство удовлетворения;
- отсутствие энергии и стремление что-то делать, начинать новые задачи;
- быстрая утомляемость и/или сонливость. Даже после полноценного сна вы чувствуете себя уставшим. Изнурение иногда может доходить до того, что человек целый день неподвижно лежит в постели или сидит в кресле;
- замкнутость: может проявляться в общении как с родными людьми, так и с незнакомцами;
- потеря аппетита или наоборот переедание;
- нарушение сна: неспособность длительное время уснуть, бессонница или частые пробуждения ночью;
- снижение концентрации: вы выполняете работу в несколько раз дольше, хотя до этого делали это быстро и без проблем;
- проблемы с запоминанием;
- чрезмерная самокритика и чувство вины. Восприятие себя как плохого, ничтожного, неадекватного и ничего не стоящего человека.
Бесплатная психологическая помощь
Если вы чувствуете симптомы, описанные выше, вам нужно позаботиться о своем здоровье. Обратитесь за помощью даже если вам кажется, что для этого нет весомых причин и вам не хуже, чем другим. Ведь обесценивание собственных чувств является проявлением стигматизации.
Если вы не можете позволить себе работу с психотерапевтом, обратите внимание на проект Mental Help. Глобальный договор ООН в Украине запустил его, чтобы поддержать украинцев, пострадавших от вооруженной агрессии России.
Mental Help – это онлайн-платформа, предназначенная для предоставления бесплатной и конфиденциальной психологической помощи и поддержки украинцев в период войны. Инициатива объединяет 15 специалистов, которые в течение 2023 года оказали помощь уже более чем двум тысячам украинцев из всех регионов, проведя 12 140 консультаций.