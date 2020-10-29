У МОЗ заявляють, що при перших ознаках COVID-19 медики зроблять хворим безкоштовне тестування. Але часто усе відбувається зовсім по-іншому.

Про перебіг COVID-19 та про реальну ситуацію з лікуванням хворих в Україні розповів журналіст 24 каналу.

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Які виникли труднощі

Першим симптомом захворювання у журналіста були висока температура – 39,5, а також постійні слабкість, втома та кашель. Проблемою, з якою йому довелося зіштовхнутися, було те, що його сімейний лікар перебував в іншому місті. Декларація із ним також була підписана там. Ще одна проблема – людина з підозрою на COVID-19 не може прийти в лікарню з високою температурою та наявними симптомами захворювання.

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Водночас лікарі не обслуговуватимуть пацієнта без підписаної декларації.

Як проходило лікування

За словами журналіста, він таки зміг здати ПЛР-тест. Втім, зробили це медики з приватної лабораторії, які випадково ввечері проїжджали повз його будинок. Результат виявився позитивним, тому наступного дня журналіст зателефонував до лікаря. Втім, він почув відмову у допомозі.

Після багатьох дзвінків у лікарню, за мене таки взялися лікарі. Точніше, одна лікарка, яка просто вирішила допомогти,

– підкреслив журналіст.

За його словами, на той момент у нього ще був сильний кашель, але здатність відчувати запахи повернулася.

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Журналіст 3 тижні пробув на самоізоляції. Він зазначив, що протягом цього часу його ніхто не контролював.

"Ні поліція, якій з коронавірусного фонду було виділено майже 4,5 мільярда гривень, ні додаток "Дія", яким так пишається чинна влада", – додав він.

Скільки коштувало лікування

За словами журналіста, ПЛР-тест на COVID-19 у різних приватних лабораторіях Києва коштує від 700 до 2 000 гривень. Він заплатив 1 200 гривень. Також для лікування варто придбати й інші ліки. Наприклад, вітаміни C і D, антибіотики та жарознижувальні препарати орієнтовно коштуватимуть 1 000 гривень. І це тільки за умови, якщо хвороба проходитиме без ускладнень.