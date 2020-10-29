Як насправді лікують хворих на COVID-19: відверта історія журналіста 24 каналу
У МОЗ заявляють, що при перших ознаках COVID-19 медики зроблять хворим безкоштовне тестування. Але часто усе відбувається зовсім по-іншому.
Про перебіг COVID-19 та про реальну ситуацію з лікуванням хворих в Україні розповів журналіст 24 каналу.
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Які виникли труднощі
Першим симптомом захворювання у журналіста були висока температура – 39,5, а також постійні слабкість, втома та кашель. Проблемою, з якою йому довелося зіштовхнутися, було те, що його сімейний лікар перебував в іншому місті. Декларація із ним також була підписана там. Ще одна проблема – людина з підозрою на COVID-19 не може прийти в лікарню з високою температурою та наявними симптомами захворювання.
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Водночас лікарі не обслуговуватимуть пацієнта без підписаної декларації.
Як проходило лікування
За словами журналіста, він таки зміг здати ПЛР-тест. Втім, зробили це медики з приватної лабораторії, які випадково ввечері проїжджали повз його будинок. Результат виявився позитивним, тому наступного дня журналіст зателефонував до лікаря. Втім, він почув відмову у допомозі.
Після багатьох дзвінків у лікарню, за мене таки взялися лікарі. Точніше, одна лікарка, яка просто вирішила допомогти,
– підкреслив журналіст.
За його словами, на той момент у нього ще був сильний кашель, але здатність відчувати запахи повернулася.
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Журналіст 3 тижні пробув на самоізоляції. Він зазначив, що протягом цього часу його ніхто не контролював.
"Ні поліція, якій з коронавірусного фонду було виділено майже 4,5 мільярда гривень, ні додаток "Дія", яким так пишається чинна влада", – додав він.
Скільки коштувало лікування
За словами журналіста, ПЛР-тест на COVID-19 у різних приватних лабораторіях Києва коштує від 700 до 2 000 гривень. Він заплатив 1 200 гривень. Також для лікування варто придбати й інші ліки. Наприклад, вітаміни C і D, антибіотики та жарознижувальні препарати орієнтовно коштуватимуть 1 000 гривень. І це тільки за умови, якщо хвороба проходитиме без ускладнень.