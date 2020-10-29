В Минздраве заявляют, что при первых признаках COVID-19 медики сделают больным бесплатное тестирование. Но часто все происходит совсем по-другому.

О ходе COVID-19 и о реальной ситуации с лечением больных в Украине рассказал журналист 24 канала.

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Какие возникли трудности

Первым симптомом заболевания у журналиста были высокая температура – 39,5, а также постоянные слабость, усталость и кашель. Проблемой, с которой ему пришлось столкнуться, было то, что его семейный врач находился в другом городе. Декларация с ним тоже была подписана там. Еще одна проблема – человек с подозрением на COVID-19 не может прийти в больницу с высокой температурой и имеющимися симптомами заболевания.

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В то же время врачи не будут обслуживать пациента без подписанной декларации.

Как проходило лечение

По словам журналиста, он все же смог сдать ПЦР-тест. Впрочем, сделали это медики из частной лаборатории, которые случайно вечером проезжали мимо его дома. Результат оказался положительным, поэтому на следующий день журналист позвонил к врачу. Впрочем, он услышал отказ в помощи.

После многих звонков в больницу, за меня все-таки взялись врачи. Точнее, одна врач, которая просто решила помочь,

– подчеркнул журналист.

По его словам, на тот момент у него еще был сильный кашель, но способность чувствовать запахи вернулась.

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Журналист 3 недели пробыл на самоизоляции. Он отметил, что в течение этого времени его никто не контролировал.

"Ни полиция, которой из коронавирусного фонда было выделено почти 4,5 миллиарда гривен, ни приложение "Дия", которым так гордится действующая власть", – добавил он.

Сколько стоило лечение

По словам журналиста, ПЦР-тест на COVID-19 в разных частных лабораториях Киева стоит от 700 до 2 000 гривен. Он заплатил 1 200 гривен. Также для лечения стоит приобрести и другие лекарства. Например, витамины C и D, антибиотики и жаропонижающие препараты ориентировочно будут стоить 1 000 гривен. И это только при условии, если болезнь будет проходить без осложнений.