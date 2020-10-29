Правительство решило выделить деньги из Фонда борьбы с COVID-19 и на производство сериалов. По словам Минкульта, это позволит поддержать отрасль кинопроизводства в условиях коронакризиса.

28 октября 2020 года правительство одобрило внесение изменений в 9 пункт проекта об использовании средств, направленных на предотвращение и распространение COVID-19, сообщает пресс-служба Минкульта.

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Из Фонда противодействия коронавирусу Минкульту выделят 100 миллионов гривен. В сообщении говорится, что они пойдут на кинопроизводство, в том числе и на телевизионные сериалы патриотического направления.

Это позволит более эффективно использовать 100 млн грн, выделенных на создание этого общественно значимого аудиовизуального контента и поддержку киноотрасли в условиях коронакризиса,

– говорится в сообщении Минкульта.

При этом отмечается, что деньги должны быть использованы до конца текущего года.

Заметим, что Кабмин выделил средства министерству еще 8 июля. Согласно постановлению, только 150 тысяч из 100 миллионов были направлены на развитие киноотрасли. Пока Верховная Рада не внесла изменения в постановление, поэтому невозможно проверить, на что конкретно распределили эти средства.

В июле их распределили следующим образом:

590 000 – для предоставления Украинским культурным фондом грантов институциональной поддержки юридическим лицам всех форм собственности сферы культуры, туризма и тем лицам, основной вид деятельности которых относится к креативным индустриям

150 000 гривен – для предоставления Украинским институтом книги грантов институциональной поддержки субъектам издательского дела;

50 000 гривен – для предоставления Государственным агентством по вопросам кино государственной поддержки кинематографии в форме предоставления государственной субсидии на развитие кинопроекта;

100 000 гривен – для производства и распространения телевизионных сериалов патриотического направления;

15 000 гривен – для разработки электронного информационного ресурса культурного наследия и культурных ценностей, чтобы население имело доступ к оцифрованным объектам недвижимого культурного наследия;

48 000 гривен – на приобретение средств индивидуальной защиты и гигиены предприятий, учреждений и организаций, относящихся к сфере управления Министерства культуры и информационной политики;

47 000 гривен – для покрытия расходов, связанных с потерей доходов и собственных поступлений в связи с распространением COVID-19. В документе говорится о следующие расходах: оплата коммунальных услуг, пожарная безопасность и охрана в учреждениях культуры, находящихся под крылом Министерства культуры и информационной политики.

Напомним, что недавно Министерство энергетики запросило деньги из Фонда по борьбе с COVID-19 для выплат долгов по зарплате шахтерам. Кроме этого, министр внутренних дел Арсен Аваков тоже попросил из Фонда 2 миллиарда на доплаты полицейским.