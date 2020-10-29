Уряд вирішив виділити гроші з Фонду боротьби з COVID-19 й на виробництво серіалів. За словами Мінкульту, це дозволить підтримати галузь кіновиробництва в умовах коронакризи.

28 жовтня 2020 року уряд схвалив внесення змін до 9 пункту проєкту про використання коштів, спрямованих на запобігання та поширення COVID-19, повідомляє пресслужба Мінкульту.

До теми У Міненерго просять гроші з Фонду по боротьбі з COVID-19: на що вони потрібні

З Фонду протидії коронавірусу Мінкульту виділять 100 мільйонів гривень. У повідомленні йдеться, що вони підуть на кіновиробництво, зокрема і на телевізійні серіали патріотичного спрямування.

Це дасть можливість ефективніше використати 100 млн грн, виділених на створення цього суспільно значущого аудіовізуального контенту та підтримку кіногалузі в умовах коронакризи,

– йдеться в повідомленні Мінкульту.

При цьому зазначається, що гроші повинні бути використані до кінця поточного року.

Зауважимо, що Кабмін виділив кошти міністерству ще 8 липня. Згідно з постановою, лише 150 тисяч зі 100 мільйонів були спрямовані на розвиток кіногалузі. Поки що Верховна рада не внесла зміни до постанови, тож неможливо перевірити, на що конкретно розподілили ці кошти.

У липні їх розподілили наступним чином:

590 000 – для надання Українським культурним фондом грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, внутрішнього туризму та тим особам, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій

150 000 гривень – для надання Українським інститутом книги грантів інституційної підтримки суб’єктам видавничої справи;

50 000 гривень – для надання Державним агентством з питань кіно державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту;

100 000 гривень – для виробництва та розповсюдження телевізійних серіалів патріотичного спрямування;

15 000 гривень – для розроблення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей, аби населення мало доступ до оцифрованих об’єктів нерухомої культурної спадщини;

48 000 гривень – для закупівлі засобів індивідуального захисту та гігієни підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики;

47 000 гривень – для покриття витрат, пов’язаних з втратою доходів та власних надходжень у зв’язку з поширенням COVID-19. У документі йдеться про такі витрати: оплата комунальних послуг, пожежна безпека та охорона у закладах культури, які перебувають під крилом Міністерства культури та інформаційної політики.

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство енергетики запросило гроші з Фонду по боротьбі з COVID-19 для виплат зарплатних боргів шахтарям. Окрім цього, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков теж попросив з Фонду 2 мільярди на доплати поліцейським.