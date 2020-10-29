Не дорогами єдиними: з Фонду протидії COVID-19 виділили кошти на виробництво серіалів
Уряд вирішив виділити гроші з Фонду боротьби з COVID-19 й на виробництво серіалів. За словами Мінкульту, це дозволить підтримати галузь кіновиробництва в умовах коронакризи.
28 жовтня 2020 року уряд схвалив внесення змін до 9 пункту проєкту про використання коштів, спрямованих на запобігання та поширення COVID-19, повідомляє пресслужба Мінкульту.
До теми У Міненерго просять гроші з Фонду по боротьбі з COVID-19: на що вони потрібні
З Фонду протидії коронавірусу Мінкульту виділять 100 мільйонів гривень. У повідомленні йдеться, що вони підуть на кіновиробництво, зокрема і на телевізійні серіали патріотичного спрямування.
Це дасть можливість ефективніше використати 100 млн грн, виділених на створення цього суспільно значущого аудіовізуального контенту та підтримку кіногалузі в умовах коронакризи,
– йдеться в повідомленні Мінкульту.
При цьому зазначається, що гроші повинні бути використані до кінця поточного року.
Зауважимо, що Кабмін виділив кошти міністерству ще 8 липня. Згідно з постановою, лише 150 тисяч зі 100 мільйонів були спрямовані на розвиток кіногалузі. Поки що Верховна рада не внесла зміни до постанови, тож неможливо перевірити, на що конкретно розподілили ці кошти.
У липні їх розподілили наступним чином:
- 590 000 – для надання Українським культурним фондом грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, внутрішнього туризму та тим особам, основний вид діяльності яких належить до креативних індустрій
- 150 000 гривень – для надання Українським інститутом книги грантів інституційної підтримки суб’єктам видавничої справи;
- 50 000 гривень – для надання Державним агентством з питань кіно державної підтримки кінематографії у формі надання державної субсидії на розвиток кінопроекту;
- 100 000 гривень – для виробництва та розповсюдження телевізійних серіалів патріотичного спрямування;
- 15 000 гривень – для розроблення електронного інформаційного ресурсу культурної спадщини та культурних цінностей, аби населення мало доступ до оцифрованих об’єктів нерухомої культурної спадщини;
- 48 000 гривень – для закупівлі засобів індивідуального захисту та гігієни підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства культури та інформаційної політики;
- 47 000 гривень – для покриття витрат, пов’язаних з втратою доходів та власних надходжень у зв’язку з поширенням COVID-19. У документі йдеться про такі витрати: оплата комунальних послуг, пожежна безпека та охорона у закладах культури, які перебувають під крилом Міністерства культури та інформаційної політики.
Нагадаємо, що нещодавно Міністерство енергетики запросило гроші з Фонду по боротьбі з COVID-19 для виплат зарплатних боргів шахтарям. Окрім цього, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков теж попросив з Фонду 2 мільярди на доплати поліцейським.