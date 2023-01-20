Нове дослідження ультрафіолетового випромінювання

До такого висновку дійшли вчені з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Науковці вивчили вплив УФ-випромінювання з довжиною хвилі від 340 до 395 нм на різні типи клітин: кератиноцити шкіри дорослої людини, фібробласти крайньої плоті людини та ембріональні фібробласти миші.

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Світло з такою довжиною хвилі застосовується у манікюрних пристроях для затвердіння матеріалів покриття.Дослідження показало, що навіть один 20-хвилинний сеанс призводить до смерті від 20 до 30% клітин in vitro (у чашці Петрі).

Негативний вплив манікюрних ламп

Три процедури протягом трьох днів викликали смерть 65 – 70% клітин для всіх типів досліджуваних тканин. Вплив УФ-світла також викликав пошкодження мітохондрій і ДНК в клітинах, що залишилися, і призвело до мутацій, характерних для раку шкіри.

Хоча попередні дослідження показали канцерогенний вплив УФ-випромінювання в солярії, досі ніхто не вивчав наслідків застосування апаратів для сушіння гель-лаку, кажуть вчені. Ці пристрої працюють з випромінюванням на різних довжинах хвиль (280-400 нм у солярії), але ефекти загалом збігаються.

Автори роботи зазначають, що хоча експерименти in vitro показують шкідливий вплив на клітини регулярного використання апаратів для сушіння лаку, необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти, як ці ефекти проявляються в організмі.