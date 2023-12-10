Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Там також розповіли, як допомогти організму відновитись швидше.

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Трохи теорії

У МОЗ нагадали, що в організмі людини приблизно 5 – 6 літрів крові (8% від маси тіла). Мільйони її клітин щодня гинуть, на зміну їм утворюються нові. Життєвий цикл еритроцита становить 120 днів, а потім він йде на так звану "переробку", аби залізо з гемоглобіну не втрачалося,

Варто знати! Для людського організму донація 450 мілілітрів крові не є великим навантаженням. Навпаки – це можливість витратити калорії, просто лежачі в кріслі.

Як відбувається відновлення

Загальний об'єм крові відновлюється за декілька хвилин. Найшвидше відновлюються компоненти плазми – протягом 24 годин. А еритроцити повертаються в норму за 4 – 6 тижнів. Рівень гемоглобіну – за 6 – 12 тижнів.

Оптимальна кількість разів, аби організм встиг відновити рівень еритроцитів та гемоглобіну для чоловіків становить не більше 5 разів на рік, жінок – не більше 4 разів на рік,

– наголошують у МОЗ.

Це зумовлено тим, що жінки втрачають певну кількість гемоглобіну під час кожного менструального циклу.

Як допомогти організму відновитись після донації