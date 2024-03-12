Скільки разів займатись сексом нормально

Поняття норми для частоти сексу не існує. Немає науково підтверджених даних, де вказано ідеальну або хоча б оптимальну частоту.

Також на тему Чи можна відчути оргазм без стимуляції

Середня щомісячна кількість сімʼявивержень або оргазмів сильно варіює і залежить від ряду факторів – віку, темпераменту, здоров'я, сімейного стану, рівня стресу. Тому нормально – це стільки, скільки подобається людині.

Як на здоровʼя впливає відмова від сексу

Доведених наслідків для здоров'я від надто рідкісного чи надто частого сексу вчені не виявили. Спермотоксикоз – це міф. У медицині такого терміну не існує. Сперма – не токсична речовина, а сперматозоїди періодично гинуть та утилізуються, як і будь-які інші клітини в організмі. Тому відмова від сексу не може нашкодити здоров'ю, від ще ніхто не помер.

Не варто боятися, що якщо довго не займатися сексом, то це нашкодить здоров'ю – викликає рак простати, інфаркт або виразку шлунка. Досліджень із цієї теми мало, але наявні кажуть, що немає приводу для занепокоєння.

Плюси відмови від сексу – профілактика статевих інфекцій. Але треба пам'ятати, що оральний секс або фінгерінг також потребує барʼєрного захисту, інакше можна заразитися. Іноді відмову від сексу навіть призначає лікар, наприклад, після операції чи інфаркту.