Більшість сучасних країн пройшли чітку демографічну траєкторію: від високих ставок народжуваності та смертності до низьких. Це призвело до скорочення середнього розміру сім'ї, оскільки дедалі менше батьків вибирають багатодітну модель і обмежуються одним або двома дітьми, а деякі відмовляються від дітей зовсім.

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Важливо зважити на ці зміни, особливо з погляду можливого впливу на майбутні покоління. Різні дослідження вже намагалися з'ясувати вплив кількості дітей у сім'ї на здоровʼя дітей, але результати були неоднозначними.

Нове дослідження сімʼї

Нове дослідження провели на основі даних про учнів 8 класу: понад 9400 дітей з Китаю та понад 9100 із США. Учні приблизно 14 років пройшли опитування для оцінки їхнього емоційного стану, загального добробуту тощо.

Результати показали, що загальна кількість дітей у сім'ї негативно корелює із психологічним здоров'ям дитини. Цей тренд був помічений як в американській, так і в китайській вибірках, попри культурні відмінності та різну політику щодо сімейного планування.

Кількість братів та сестер має негативний вплив на здоровʼя

Серед китайських підлітків було менше братів та сестер, ніж серед американців (у середньому 0,8 менше). Більше третини китайських дітей були єдиними дітьми у своїх сім'ях, тоді як серед американських дітей таких було лише 12,6%. Водночас 76% китайських дітей жили в сім'ях з обома батьками, тоді як серед американських дітей таких було лише 57%.

Особливо важливою була різниця у віці між дітьми. Наявність брата чи сестри молодше на рік, чи два не впливало на психологічний стан підлітка. Однак наявність старшого брата чи сестри негативно впливало на його психологічний стан, особливо якщо різниця у віці була меншою за рік.