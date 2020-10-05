У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що на COVID-19 могли перехворіти 10% населення планети.

Згідно з оцінками директора відділу ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкла Райана, коронавірусом могло інфікуватись 10% світового населення, повідомляє AP.

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Оскільки у світі проживає близько 7,6 мільярда людей, то, згідно з заявою, інфікуватися могли 760 мільйонів людей.

Якщо оцінка Райана правдива, то це означає, що хворих на коронавірус по всьому світу у 20 разів більше, ніж в офіційних даних.

Між міськими та сільськими місцевостями та різними групами ці показники відрізняються. Втім, у підсумку це означає, що "переважна більшість країн світу залишається в зоні ризику".

Експерти давно заявляють, що кількість підтверджених випадків сильно занижує справжню цифру. Натомість представник ВООЗ попередив, що світ "переходить у складний період, хвороба продовжує поширюватися і зростає у багатьох частинах світу".

До слова, нещодавно керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт заявив, що до кінця року у нашій країні щодня фіксуватимуть по 7-9 тисяч нових хворих на коронавірусну інфекцію.