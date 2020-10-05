Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что на COVID-19 могли переболеть 10% населения планеты.

Согласно оценкам директора отдела ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкла Райана, коронавирусом могло инфицироваться 10% мирового населения, сообщает AP.

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Поскольку в мире проживает около 7,6 миллиарда людей, то, согласно заявлению, заразиться могли 760 миллионов человек.

Если оценка Райана правдивая, то это означает, что больных по всему миру в 20 раз больше, чем в официальных данных.

Между городскими и сельскими местностями и различными группами эти показатели отличаются. Впрочем, в итоге это означает, что "подавляющее большинство стран мира остается в зоне риска".

Эксперты давно заявляют, что количество подтвержденных случаев сильно занижает настоящую цифру. Зато представитель ВОЗ предупредил, что мир "переходит в сложный период, болезнь продолжает распространяться и растет во многих частях мира".

К слову, недавно руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт заявил, что до конца года в нашей стране ежедневно будут фиксировать по 7-9 тысяч новых больных коронавирусной инфекцией.