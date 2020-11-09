Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що рішення уряду Данії знищити всіх норок, щоб не допустити мутації коронавірусної інфекції, є поспішним.

Інформацію, яку оголосило Управління охорони здоров'я Данії, про те, що слід масово знищити всіх норок у країні потребує підтвердження і подальшої оцінки. Про це йдеться на сайті ВООЗ.

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Головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан наголосила, що ще занадто рано робити поспішні висновки щодо наслідків мутації вірусу, виявленого у норок.

"Усі віруси, включно із SARS-CoV-2, з часом змінюються. Штами SARS-CoV-2, що заражають норок та згодом передаються людині, можливо, набули унікальних комбінацій мутації. Щоб повністю зрозуміти вплив конкретних мутацій, необхідні передові лабораторні дослідження", – заявили у ВООЗ.

За словами головного наукового співробітника ВООЗ Сумьї Свамінатан, ще занадто рано робити поспішні висновки щодо наслідків мутації вірусу, виявленого у норок.

Нам потрібно почекати та подивитися, які будуть наслідки, але я не думаю, що ми маємо робити будь-які висновки про те, чи вплине ця конкретна мутація на ефективність вакцини,

– зазначила вона.

Що відомо про мутацію коронавірусу у тварин

У Данії збираються знищити всіх норок (від 15 до 17 мільйонів) через те, що на фермах виявили нову мутаційну версію коронавірусу COVID-19. У країні кажуть, що якщо не винищити тварин – новий різновид вірусу може розповсюдитись по всьому світу.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен повідомив, що мутований коронавірус може поширюватися на людей і ослабити здатність організму до виробництва антитіл.

У яких країнах зафіксували інфікованих тварин

У Нідерландах,

Данії

Іспанії,

Швеції,

Італії,

США.

Чи зафіксували спалах коронавірусу серед норок в Україні

Ні. Після інформації про зараження норок в Україні також перевірили тварин на коронавірусну інфекцію. COVID-19 у норок в Україні не виявили. В Асоціації звірівників України повідомили, що ситуація на українських фермах перебуває під контролем і не становить загрози для суспільства.