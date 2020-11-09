Всемирная организация здравоохранения заявила, что решение правительства Дании уничтожить всех норок, чтобы не допустить мутации коронавирусной инфекции, является поспешным.

Информацию, которую объявило Управление здравоохранения Дании, о том, что нужно массово уничтожить всех норок в стране, требует подтверждения и дальнейшей оценки. Об этом говорится на сайте ВОЗ.

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Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан подчеркнула, что еще слишком рано делать поспешные выводы относительно последствий мутации вируса, обнаруженного у норок.

"Все вирусы, включая SARS-CoV-2, со временем меняются. Штаммы SARS-CoV-2, заражающие норок и впоследствии передающиеся человеку, возможно, приобрели уникальные комбинации мутации. Чтобы полностью понять влияние конкретных мутаций, необходимы передовые лабораторные исследования", – заявили в ВОЗ.

По словам главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан, еще слишком рано делать поспешные выводы относительно последствий мутации вируса, обнаруженного у норок.

Нам нужно подождать и посмотреть, каковы будут последствия, но я не думаю, что мы должны делать какие-либо выводы о том, повлияет ли эта конкретная мутация на эффективность вакцины,

- отметила она.

Что известно о мутации коронавируса у животных

В Дании собираются уничтожить всех норок (от 15 до 17 миллионов) из-за того, что на фермах обнаружили новую мутационную версию коронавируса COVID-19. В стране говорят, что если не истребить животных – новый вид вируса может распространиться по всему миру.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен сообщил, что мутировавший коронавирус может распространяться на людей и ослабить способность организма к производству антител.

В каких странах зафиксировали инфицированных животных

В Нидерландах,

Дании

Испании,

Швеции,

Италии,

США.

Зафиксировали ли вспышку коронавируса среди норок в Украине

Нет. После информации о заражении норок в Украине также проверили животных на коронавирусную инфекцию. COVID-19 у норок в Украине не обнаружили. В Ассоциации звероводов Украины сообщили, что ситуация на украинских фермах находится под контролем и не представляет угрозы для общества.