Маємо бути готові, – у ВООЗ попередили про загрозу пандемії пташиного грипу
Джерело:El Pais
Всесвіт продовжує очищатись від людей. Після смертоносного коронавірусу, який забрав життя мільйонів людей, у ВООЗ попереджають про нову пандемію.
Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я з високих патогенів Річард Пібоді просить населення триматися подалі від вмираючих тварин. Тіла тварин можуть спровокувати пташиний грип у людини.
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Вірус зможе передаватись від людини до людини
Ми повинні підготуватися до того, що вірус пташиного грипу пошириться від людини до людини,
– сказав Пібоді.
Він пояснив, що пандемію може викликати вірус пташиного грипу, який набуває здатності передаватися повітряно-капельним шляхом.
Водночас Пібоді запевнив, що наукова спільнота вивчає генетичну послідовність цих вірусів, щоб стежити за ними, а також розробляти вакцини, які будуть доступні у разі потреби.
Епідеміолог підкреслив, що новий спалах пташиного грипу, який знищив мільйони диких і свійських птахів по всьому світу, почався близько трьох років тому через особливий тип вірусу А.
Пібоді закликав бути уважними і не чіпати вмираючих чи мертвих птахів, чи інших тварин. Також він наголосив, що працівники птахофабрик мають бути добре захищені.
За даними ВООЗ, з 2003 року по 25 лютого 2023 року у світі зареєстровано 873 випадки зараження людей на грип А (H5N1) у 23 країнах, померло 458 осіб.
Чому розпочалася пандемія COVID-19: головне
- Директор ФБР Крістофер Рей заявив, що пандемія COVID-19 "швидше за все" була спричинена інцидентом в лабораторії в Ухані, Китай.
- У звіті Міністерства енергетики США йшлося, що витік із китайської лабораторії був найбільш імовірною причиною спалаху COVID-19. За даними The Wall Street Journal, він ґрунтується на нових розвідувальних даних.
- В інтерв’ю Рей також звинуватив уряд Китаю в спробах завадити розслідуванню причин пандемії.
- "Китайський уряд... робив усе можливе, щоб перешкодити і заплутати роботу, яку виконує наш уряд США та близькі іноземні партнери. І це прикро для всіх", – сказав Рей.
- Варто наголосити, що ФБР не звинувачує Китай у навмисному поширенні коронавірусу – вони вважають, що витік стався випадково. Китайські чиновники вже заперечили цю заяву, називаючи це кампанією наклепу на Пекін.