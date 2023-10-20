Жінка не зверталась до фахівця

Операцію провели у Волинському онкоцентрі, вона тривала 2 години. Жінка запідозрила хворобу пів року тому, коли почала стрімко набирати вагу.

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Спочатку особливого занепокоєння це не викликало. Тест на вагітність виявився негативним, та й родичі заспокоювали: то така конституція тіла, яка передалася у спадок. Мовляв, мама теж повна. Попри й так невисоку вагу, жінка сіла на дієту, і начебто худла, а живіт розростався,

– розповіли лікарі.

Коли жінка, вперше за 10 років, звернулася до гінеколога, на УЗД виявили пухлину, лікарі діагностували рак яєчників.

Величезна пухлина могла луснути будь-якої миті

Операцію потрібно було робити якнайшвидше, адже пухлина могла просто луснути і спричинити сильну кровотечу.

"Це призвело б до великої втрати крові і, зрештою, до смерті. Також існувала загроза ураження інших органів, і врятувати пацієнтку було б значно важче", – повідомили медики.



Лікарі успішно видалили 20-кілограмову пухлину / Фото Волинської обласної клінічної лікарні

Фахівці наголосили, що це саме той випадок, коли дуже важливо вчасно звертатися по допомогу навіть за найменших сумнівів у своєму здоров'ї.

У якому стані пацієнтка після операції

Після операції з вилучення пухлини, лікарі провели гістологію, яка підтвердила рак.



Лікарі видалили жінці величезну пухлину / Фото Волинської обласної клінічної лікарні

"Лікарі попередньо встановили першу стадію захворювання. Інших розростань навколо не виявили, проте взяли необхідну кількість біопсій, аби остаточно зрозуміти ступінь ураження", – кажуть медики.

За словами лікарів, зараз пацієнтка почувається задовільно. До отримання всіх результатів обстежень вона перебуватиме в онкоцентрі.