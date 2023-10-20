Женщина не обращалась к специалисту

Операцию провели в Волынском онкоцентре, она длилась 2 часа. Женщина заподозрила болезнь полгода назад, когда начала стремительно набирать вес.

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Поначалу особого беспокойства это не вызывало. Тест на беременность оказался отрицательным, да и родственники успокаивали: это такая конституция тела, которая передалась по наследству. Мол, мама тоже полна. Несмотря и так невысокий вес, женщина села на диету, и вроде худела, а живот разрастался,

– рассказали врачи.

Когда женщина впервые за 10 лет обратилась к гинекологу, на УЗИ обнаружили опухоль, врачи диагностировали рак яичников.

Огромная опухоль могла лопнуть в любой момент

Операцию нужно было делать как можно быстрее, ведь опухоль могла просто лопнуть и вызвать сильное кровотечение.

"Это привело бы к большой потере крови и, наконец, к смерти. Также существовала угроза поражения других органов, и спасти пациентку было бы гораздо труднее", – сообщили медики.



Врачи успешно удалили 20-килограммовую опухоль / Фото Волынской областной клинической больницы

Специалисты подчеркнули, что это именно тот случай, когда очень важно вовремя обращаться за помощью даже при малейших сомнениях в своем здоровье.

В каком состоянии пациентка после операции

После операции по извлечению опухоли врачи провели гистологию, подтвердившую рак.



Врачи удалили женщине огромную опухоль / Фото Волынской областной клинической больницы

"Врачи предварительно установили первую стадию заболевания. Других разрастаний вокруг не обнаружили, однако взяли необходимое количество биопсии, чтобы окончательно понять степень поражения", – говорят медики.

По словам врачей, сейчас пациентка чувствует себя удовлетворительно. До получения всех результатов обследований она будет находиться в онкоцентре.