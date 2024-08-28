Про це в ефірі телемарафону розповів Роман Кузів, командир угрупування сил та засобів медичних сил "Схід", передає 24 Канал. За його словами з Донецької області щодня надходить близько 100 поранених.

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Та, як ми бачимо, як медики, це Донецька область. Саме з Донецької області у нас найбільша кількість поступлень,

– зазначив Роман Кузів.

Від чого залежить виживання бійців після поранення

Він додав, що найважчий період для самого бійця – це отримання поранення. На цьому етапі найкраще рятує життя його уміння і як він може допомогти самостійно собі.

"Тобто він насамперед повинен надіятися на себе. Тому бійці мають володіти такими навичками: зупинка кровотечі, правильне накладення турнікета, накладення ізраїльського бандажа. Це базові речі, які рятують життя", – розповів командир.

За його словами що час поки бойовий медик потрапить до пораненого залежить від багатьох факторів, наприклад, тип операції. Коли операція наступальна пораненим можуть швидше надати допомогу, ніж під час оборонних дій.