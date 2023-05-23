Їх привезли з Яворівського району, що на Львівщині. Обидвох довелось прооперувати.

Дивіться також Чому через спеку стрибає тиск і що з цим робити

Що відомо про здоров'я 47-річного бійця

...Попри молодий вік стреси воєнного часу не минулись безслідно, і розвинулась тяжка хвороба – інсульт,

– розповів Андрій Нетлюх.

Керівник блоку судинної (малоінвазивної) нейрохірургії лікарні святого Пантелеймона, нейрохірург додав у коментарі ZAXID.NET, що першого 47-річного хворого:

доставили до них з Новояворівської центральної лікарні, де йому ввели препарат для розчинення тромбу;

вже лікарні святого Пантелеймона – прооперували.

"Тромб був на розгалуженні внутрішньої сонної артерії та мав довжину майже 2,5 сантиметра", – мовиться в повідомленні.

Нейрохірурги добрались до судини спеціальним інструментом – мікрокатетером. Через нього ввели стент. Останній розкрився у судині, захопив тромб та забрав його з судини.

У якому стані 37-річний військовий

37-річного військовослужбовця доправила до них швидка, адже вранці боєць прокинувся вже з симптомами інсульту. Ані лікарі, ані хворий не знали, коли саме трапився інсульт, тому йому не вводили препарат для розчинення тромбу.

Препарат для розрідження крові безпечно можна вводити, якщо від моменту інсульту минуло не більше 4,5 години. Якщо пройшло більше часу або точно не відомо, коли стався інсульт, то його вводити не можна,

– розповів нейрохірург.

За словами Андрія Нетлюха, 37-річного військовослужбовця також прооперували.

Обох військових з реанімації перевели у відділення. Їхній стан вже стабілізувався. Вони у свідомості, можуть говорити та рухати кінцівками, з ними працюють реабілітологи. Бійці приймають ліки, щоб запобігти повторному інсульту.

Адже професор зазначив, що є дуже високий ризик виникнення повторного інсульту, особливо у перші два — три тижні.

Як мінімізувати наслідки інсульту

Керівник блоку судинної (малоінвазивної) нейрохірургії лікарні святого Пантелеймона розповів, що для того, щоб мінімізувати наслідки інсульту, хворого потрібно якомога швидше привезти в лікарню.

Кожна людина, починаючи від школяра, повинна знати: якщо в когось із рідних, знайомих чи незнайомих людей погіршилися мова, свідомість, рухи в кінцівках, перекосилося обличчя, слід негайно викликати швидку,

– повідомив Андрій Нетлюх.

За його словами, якщо хворого з інсультом доставлять у лікарню до 4,5 годин, то йому можна ввести препарат, який майже у 60% пацієнтів розчиняє тромб. Якщо ж пройшло до 6 годин, то це безпечний час для видалення тромбу.

"Якщо до 24 годин, то лише кожному 10 пацієнту може бути показана така операція" – розповів лікар.

Він також пояснив, що інсульт значно помолодшав – він нерідко підкошує людей у 35 – 37 років. За словами лікаря, тільки злагоджена співпраця лікарів та сучасне ангіографічне обладнання дозволяє ефективно надавати високоспеціалізовану допомогу хворим з мозковим інсультом.

Зверніть увагу! Інсультом називають гостре порушення мозкового кровообігу, яке спричиняє ушкодження тканин мозку і розлади його функцій. Все, що варто знати про інсульт та його симптоми – читайте за посиланням.