Их привезли из Яворивского района Львовской области. Обоих пришлось прооперировать.

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Что известно о здоровье 47-летнего бойца

...Несмотря на молодой возраст, стрессы военного времени не прошли бесследно, и развилась тяжелая болезнь – инсульт,

– рассказал Андрей Нетлюх.

Руководитель блока сосудистой (малоинвазивной) нейрохирургии больницы святого Пантелеймона, нейрохирург добавил в комментарии ZAXID.NET, что первого 47-летнего больного:

доставили к ним из Новояворовской центральной больницы, где ему ввели препарат для растворения тромба;

уже больницы святого Пантелеймона – прооперировали.

"Тромб был на разветвлении внутренней сонной артерии и имел длину почти 2,5 сантиметра", – говорится в сообщении.

Нейрохирурги добрались до сосуда специальным инструментом – микрокатетером. Через него ввели стент. Последний раскрылся в сосуде, захватил тромб и забрал его из сосуда.

В каком состоянии 37-летний военный

37-летнего военнослужащего доставила к ним скорая, ведь утром боец проснулся уже с симптомами инсульта. Ни врачи, ни больной не знали, когда случился инсульт, поэтому ему не вводили препарат для растворения тромба.

Препарат для разжижения крови можно вводить безопасно, если с момента инсульта прошло не более 4,5 часа. Если прошло больше времени или точно неизвестно, когда случился инсульт, то его вводить нельзя,

– рассказал нейрохирург.

По словам Андрея Нетлюха, 37-летний военнослужащий также прооперирован.

Обоих военных из реанимации перевели в отделение. Их состояние уже стабилизировалось. Они в сознании могут говорить и двигать конечностями, с ними работают реабилитологи. Бойцы принимают лекарства, чтобы предотвратить повторный инсульт.

Ведь профессор отметил, что очень высок риск возникновения повторного инсульта, особенно в первые две — три недели.

Как минимизировать последствия инсульта

Руководитель блока сосудистой (малоинвазивной) нейрохирургии больницы святого Пантелеймона рассказал, что для того, чтобы минимизировать последствия инсульта, больного нужно как можно скорее привезти в больницу.

Каждый человек, начиная от школьника, должен знать: если у кого-то из родных, знакомых или незнакомых людей ухудшились речь, сознание, движения в конечностях, перекосилось лицо, следует немедленно вызвать скорую,

– сообщил Андрей Нетлюх.

По его словам, если больного с инсультом доставят в больницу до 4,5 часа, то ему можно ввести препарат, который почти у 60% пациентов растворяет тромб. Если прошло до 6 часов, то это безопасное время для удаления тромба.

"Если до 24 часов, то только каждому 10 пациенту может быть показана такая операция", – рассказал врач.

Он также объяснил, что инсульт значительно помолодел – он часто подкашивает людей в 35 – 37 лет. По словам врача, только слаженное сотрудничество врачей и современное ангиографическое оборудование позволяет эффективно оказывать высокоспециализированную помощь больным с мозговым инсультом.

Обратите внимание! Инсультом называют острое нарушение мозгового кровообращения, вызывающее повреждение тканей мозга и расстройства его функций. Все, что следует знать об инсульте и его симптомах – читайте по ссылке.