Вчені попереджують, що чимало випадків інфікування коронавірусною інфекцією можуть бути "пропущені" через те, що лихоманка найчастіше проявляється у вечірній час.

Про це пише видання Daily Mail з посиланням на дослідження вчених.

Читайте також Весілля і церква стали основними причинами поширення COVID-19 на заході України

На думку дослідників, випадки інфікування коронавірусом можуть бути пропущені, якщо людей обстежують вранці на лихоманку. Висока температура є одним з основних симптомів COVID-19.

Дослідники проаналізували дані понад 300 000 людей за десятки років, які відвідали відділення екстреної допомоги в США. До прикладу, хворі на грип на 44% рідше мали гарячку вранці, ніж ввечері.

У висновку йдеться, що ранкові перевірки можуть призвести до того, що близько половини людей з лихоманкою будуть "пропущені".



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу