Ученые предупреждают, что немало случаев инфицирования коронавирусной инфекцией могут быть "пропущены" из-за того, что лихорадка чаще всего проявляется в вечернее время.

Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на исследование ученых.

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По мнению исследователей, случаи инфицирования коронавирусом могут быть пропущены, если человека обследуют утром на лихорадку. Высокая температура является одним из основных симптомов COVID-19.

Исследователи проанализировали данные более 300 тысяч людей за десятки лет, которые посетили отделение экстренной помощи в США. К примеру, больные гриппом на 44% реже имели горячку утром, чем вечером.

В заключении говорится, что утренние проверки могут привести к тому, что около половины людей с лихорадкой будут "пропущены".



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала