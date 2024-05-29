Дослідження було проведено командою вчених під керівництвом Лівії Марії Безерра да Сільви з Федерального університету Пернамбуку в Бразилії. Об'єктом дослідження є результати опитування 68 трансгендерних чоловіків, біологічно народжених як жінки і які проходять гормональну терапію з метою зміни статі.

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Нове дослідження здоровʼя трансгендерних чоловіків.

Середній вік учасників дослідження становив 28 років, близько 30% з них були студентами. Учасники проходили онлайн-анкетування, що стосується соціально-демографічних, антропометричних даних, а також деталізації процедури зміни статі, включаючи вік початку та тривалість гормональної терапії.

Дослідники припускали, що терапія на основі тестостерону може спричинити дисфункцію тазового дна у трансгендерних чоловіків.

Зміна статті впливає на здоровʼя

Результати дослідження показали, що 95% опитаних учасників повідомили про проблеми, включаючи нетримання сечі, часті відвідування туалету та енурез (нічне нетримання), а також порушення в роботі кишківника та сексуальні дисфункції.

Автори зазначили, що статистика випадків нетримання сечі серед трансчоловіків (23,5%) утричі перевищує аналогічні показники серед цисгендерних жінок (8,7%). Водночас у 45,6% опитаних учасників було помічено симптоми запору.

У своєму коментарі для The Telegraph, фізіотерапевт Елейн Міллер, що спеціалізується на здоров'ї тазових органів, заявила, що гормональна терапія може прискорити процеси, аналогічні менопаузі, у тому числі зменшення м'язової маси, що впливає на функціонування тазового дна та викликати нетримання. Додавши, що для багатьох трансчоловіків це стає сюрпризом, оскільки їх не попередили про можливі ризики в клініках зі зміни статі.

Автори дослідження сподіваються, що результати їхньої роботи стимулюють подальші дослідження цієї проблеми та призведуть до підвищення поінформованості про можливі ризики в медичних закладах, що спеціалізуються на питаннях гендерних переходів.