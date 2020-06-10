Вчені встановили високу ефективність молекули BAM15 у спалюванні зайвої ваги. Також вдалося встановити, що молекула є безпечною навіть у високих дозах. Таке відкриття є перспективним у терапії ожиріння, яким сьогодні страждають понад 650 млн людей у світі.

Вчені з Віргінського університету (США) виявили мітохондріальний білок BAM15, який показав ефективність в лікуванні ожиріння. Білки здатні змінити метаболізм клітин таким чином, щоб організм спалював більше калорій без додаткових зусиль або дієт. Визначивши перспективність BAM15 для боротьби з жировими відкладеннями, вчені прагнули перш за все оцінити безпеку такого підходу.

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Як встановили дієвість білка

Експерименти на моделях мишей показали, що BAM15 не токсичний навіть у високих дозах, а також не впливає на роботу ділянки мозку, яка регулює відчуття ситості.

Потім учені порівняли ефект BAM15 з мишами з групи контролю. І тим і іншим давали однаковий обсяг їжі, проте після BAM15 і без будь-яких фізичних навантажень миші втрачали жирову масу.

Іншими важливими перевагами дії BAM15 стало зниження резистентності до інсуліну, а також позитивний вплив на окислювальний стрес і запалення.

BAM15 може знизити накопичення активних форм кисню в організмі, що означає профілактику нейродегенеративних захворювань і старіння,

– пояснив співавтор дослідження Вебствер Сантос.

Одним з недоліків лікування виявився період напіврозпаду BAM15, коли препарат продовжує діяти в організмі. Він був досить коротким. Якщо адаптувати лікування для людини, то вимоги до періоду напіврозпаду будуть вищими.