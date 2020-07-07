Біологи виявили, що окрім віку і хронічних захворювань на підвищений ризик померти від коронавірусу впливають гени.

Вчені описали п'ять варіацій в чотирьох генах, які можуть бути пов'язаними з підвищеним ризиком смерті від COVID-19. Хороша новина в тому, що ці мутації не надто поширені серед жителів планети. Дослідження поки що опубліковане на порталі препринтів medRxiv.

До теми Неочікуване відкриття: смертність від коронавірусу залежить від раси людини

Вчені з Лабораторії молекулярної біології при Британській раді з медичних досліджень визначили генетичні чинники, від яких залежить життя пацієнтів з коронавірусом.

Дослідники описали чотири гени з міссенс-мутаціями та один додатковий некодувальний варіант на інтронній ділянці. За словами вчених, всі вони відповідають за підвищений ризик смерті від коронавірусу.

Під час дослідження вчені вивчили 193 смерті серед 1412 людей з підтвердженим коронавірусом з загальної групи з 5871 учасника.

Ми визначили ген ERAP2 з варіантом високого ризику, а також три інших гени, які представляють потенційний інтерес. Хоча в основному це рідкість, спільною рисою генетичних факторів ризику, що впливають на смертельний результат, може бути нездатність запустити або модулювати ефективну імунну та стресову відповідь на SARS-CoV-2,

– йдеться в повідомленні.



Генетика може впливати на ризик смерті від коронавірусу / Фото: Unsplash

У ДНК людей порівнювали набори незначних мутацій. Після аналізу дослідники визначили п'ять варіацій в чотирьох генах: ERAP2, BRF2, TMEM181 і ALOXE3. Їх наявність підвищувала ризик померти від коронавірусу у 5–13 разів.

За словами вчених, всі перераховані вище гени мають відношення до вироблення антитіл, придушення стресу і регуляції імунної відповіді на інфекцію.

Найчастіше небезпечну мутацію гена виявляли в африканців

Цікаво, що мутацію гена ALOXE3 виявили у 7,4% афроамериканців, а серед населення Великобританії та Європи її майже не зустрічали. Загалом, ці варіації генів присутні у 2,1% європейців, 1,4% азійців і у 7,6% уродженців африканських країн.

За словами вчених, всі перераховані вище гени мають відношення до вироблення антитіл (великі глобулярні білки плазми крові, що виділяються плазматичними клітинами імунної системи і призначені для нейтралізації клітин патогенів), придушення стресу і регуляції імунної відповіді на інфекцію.