Биологи обнаружили, что кроме возраста и хронических заболеваний на повышенный риск умереть от коронавируса влияют гены.

Ученые описали пять вариаций в четырех генах, которые могут быть связаны с повышенным риском смерти от COVID-19. Хорошая новость в том, что эти мутации не слишком распространены среди жителей планеты. Исследование пока опубликовано на портале препринтов medRxiv.

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Ученые из Лаборатории молекулярной биологии при Британском совете по медицинским исследованиям определили генетические факторы, от которых зависит жизнь пациентов с коронавирусом.

Исследователи описали четыре гена с миссенс-мутациями и один дополнительный некодирующий вариант на интронном участке. По словам ученых, все они отвечают за повышенный риск смерти от коронавируса.

Во время исследования ученые изучили 193 смерти среди 1412 людей с подтвержденным коронавирусом из общей группы 5871 участника.

Мы определили ген ERAP2 с вариантом высокого риска, а также три других гена, которые представляют потенциальный интерес. Хотя в основном это редкость, общей чертой генетических факторов риска, влияющих на смертельный исход, может быть неспособность запустить или модулировать эффективный иммунный и стрессовый ответ на SARS-CoV-2,

– говорится в сообщении.



Генетика может влиять на риск смерти от коронавирус / Фото: Unsplash

В ДНК людей сравнивали наборы незначительных мутаций. После анализа исследователи определили пять вариаций в четырех генах: ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3. Их наличие повышало риск умереть от коронавируса в 5-13 раз.

По словам ученых, все перечисленные выше гены имеют отношение к выработке антител, подавлению стресса и регуляции иммунного ответа на инфекцию.

Чаще всего опасную мутацию гена обнаруживали у африканцев

Интересно, что мутации гена ALOXE3 обнаружили у 7,4% афроамериканцев, а среди населения Великобритании и Европы ее почти не встречали. В общем, эти вариации генов присутствуют у 2,1% европейцев, 1,4% азиатов и у 7,6% уроженцев африканских стран.

По словам ученых, все перечисленные выше гены имеют отношение к выработке антител (крупные глобулярные белки плазмы крови, которые выделяются плазматическими клетками иммунной системы и предназначены для нейтрализации клеток патогенов), подавлению стресса и регуляции иммунного ответа на инфекцию.