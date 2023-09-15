Про зв'язок між гіпертонічною хворобою та деменцією відомо давно. Раніше вчені встановили, що в середньому віці підвищений кров'яний тиск збільшує ризик деменції з усіх причин.

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Проте щодо літніх людей дослідження давали суперечливі результати. Залежність деменції від цього захворювання або вдавалося встановити, або дані казали, що з гіпертонії ризик вікового погіршення когнітивних здібностей навіть знижується.

Нове дослідження деменції

Щоб зрозуміти, чи пов'язаний підвищений артеріальний тиск та лікування гіпертонії у людей віком понад 60 років з ризиком деменції, вчені провели метааналіз 17 наукових праць. Загалом у цих багаторічних групових дослідженнях брали участь 34 519 осіб із 15 країн. Середній вік учасників становив 72,5 року, а 58,4% із них були жіночої статі.

Залежно від наявності діагнозу "гіпертонія" та даних про вихідний рівень прийому препаратів від тиску учасників розділили на три групи. До першої, контрольної, увійшли здорові люди, до другої – ті, які отримують лікування від підвищеного тиску, а до третьої — учасники з нелікованою гіпертонією.

При виконанні метааналізу враховували такі фактори, як вік, стать, рівень освіти, расова приналежність, індекс маси тіла, наявність діабету, підвищеного рівня холестерину та куріння.

Високий тиск підвищує ризик деменції

У результаті дослідники встановили, що в учасників з нелікованою гіпертонією ризик розвитку деменції на 42% більший у порівнянні з групою здорових людей і на 26% – у порівнянні з тими, хто лікував підвищений тиск. Крім того, у людей, які приймали препарати від тиску, не виявили підвищеного ризику деменції порівняно з контрольною групою. Значних взаємозв'язків із віком, статтю чи расою автори роботи не виявили.

Згідно з результатами, постійне лікування підвищеного тиску протягом життя, у тому числі в літньому віці, важливе для запобігання деменції.