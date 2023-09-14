Ця подія сталася вночі 12 вересня в селі Сасове, коли після укусу шершня місцевий житель відчув погіршення свого стану. Близько 23:00 надійшов дзвінок на лінію 103 щодо важкого стану цього чоловіка.

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Смерть чоловіка

За шість хвилин медична бригада прибула на місце події, але, на жаль, вони констатували смерть чоловіка. Сімейний лікар, який також прибув за викликом родини, провів реанімаційні заходи понад 10 хвилин і ввів необхідний медпрепарат, але намагання були безуспішними.

Родичі заявили, що чоловік ніколи не скаржився на своє здоров'я і раніше не мав алергічних реакцій на укуси комах. Судово-медична експертиза встановить остаточну причину смерті цього чоловіка.

З початку літнього періоду медики закарпатської швидкої зробили 82 виїзди на виклики через укуси комах. До цього часу не було жодного смертельного випадку від укусу шершня, це перший такий випадок.

Медики підкреслюють, що укус комахи, якщо людина здорова, зазвичай безпечний. Проте для алергіків та астматиків отрута комах може мати серйозні наслідки. Найнебезпечнішими є укуси в обличчя, шию, груди та живіт, оскільки вони можуть спричинити набряк дихальних шляхів і призвести до задухи та смерті.

Що робити коли вжалила комаха

Поводьтеся спокійно і не проявляйте агресію, інакше комаха вирішить, що ви нападаєте, і ужалить. У жодному разі не руйнуйте вулик чи осине гніздо.

Якщо вас вкусила бджола, необхідно вийняти жало. Оса та шершень жало не залишають. Місце укусу потрібно протерти антисептиком, а потім прийняти антигістамінний засіб та пити багато рідини. Якщо ви відчуєте себе погано, зверніться до лікаря.

Якщо у вас хоча б раз була анафілаксія (сильна алергічна реакція) у відповідь на укуси, майте при собі готовий розчин адреналіну (епінефрину) дня ін’єкцій у шприц-ручці.