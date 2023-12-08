За результатами дослідження, проведеного серед юного населення Кореї, зрозуміли, що час, проведений в екранах смартфонів, збільшився, особливо це стосується перегляду відеоконтенту на платформах типу YouTube.

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Це супроводжує зростання проблем, пов'язаних з фізичним та психічним здоров'ям молоді, включаючи розлади сну, захворювання очей та проблеми з опорно-руховою системою, а також можливе погіршення психічного стану.

Американська академія педіатрії раніше встановила рекомендацію обмежувати час взаємодії з гаджетами для молоді до 2 годин на день. Але це обмеження може бути не до кінця актуальним для підлітків, які пристосовані до нових технологій більше, ніж молодші діти. Статистика показує, що в різних країнах, включно зі Швейцарією, США та Південною Кореєю, близько половини молоді проводять з телефоном понад 3 години щодня.

Нове дослідження екранного часу

Дослідники з Університетського медичного центру Ханян (Південна Корея) на чолі з доктором Джин-Хва Муном дійшли висновку, що чинні рекомендації необхідно переглянути через збільшення часу, проведеного підлітками зі смартфонами. Вони проаналізували дані про більш ніж 50 тисяч підлітків, які беруть участь у щорічному національному дослідженні KYRBWS за 2017 та 2020 роки, яке оцінює ризиковану поведінку, небезпечну для здоров'я.

Оптимальний екранний час

Аналіз, що враховує такі фактори, як вік, стать та соціально-економічний статус, показав, що підлітки, які проводять зі смартфонами понад чотири години на день, мають вищий рівень стресу, суїцидальних думок, а також схильні до вживання психоактивних речовин у порівнянні з тими, хто користується пристроями менш інтенсивно.

Дослідження також зазначає, що використання телефонів від 1 до 2 годин на день пов'язане з меншою кількістю проблем, ніж повна відмова від гаджетів.

Автори вказують на те, що їхня робота не встановлює точну причинно-наслідковий зв'язок між використанням електронних пристроїв та проблемами зі здоров'ям, але їхні результати можуть сприяти розробці нових директив щодо контролю екранного часу для підлітків.