Підозрілі смерті пацієнтів

Після смерті двох важкохворих пацієнтів за підозрою у вбивстві затримали кардіолога берлінської клініки "Шаріте". 55-річного лікаря підозрюють у тому, що у 2021 та 2022 роках пацієнтам у реанімаційному відділенні свідомо вводили настільки високі дози ліків, які призвели до смерті.

За словами прокурора, чоловіка звільнили з Шаріте в серпні 2022 року. Уже тоді після розголосу почалося розслідування.

Термінова підозра, яка є важливою юридичною вимогою для видачі ордера на арешт, тепер може бути прийнята лише після медичного висновку,

– йдеться в повідомленні.

Раніше не можна було виключити, що високі дози заспокійливого все ж були б виправданими з медичної точки зору. Але за оцінкою слідства, такої необхідності не було принаймні у двох із чотирьох смертельних випадках.

Анонімне повідомлення

Сьогодні, 8 травня, лікаря доставлять до слідчого ізолятора окружного суду Тіргартена для видачі ордера на арешт.

Шаріте дуже серйозно поставилася до повідомлення, негайно звільнила підозрюваного фахівця та негайно розпочала всі інші необхідні заходи для захисту потенційно постраждалих груп людей,

– сказав речник лікарні.

Підставою для розслідування стала анонімна інформація про "незаконну медичну процедуру, що призвела до смерті", яка надійшла в серпні 2022 року. Відомо, що це сталося в клініці Шаріте у Веддінгу – у медичному закладі з акцентом на кардіологію, ангіологію та інтенсивну терапію в кампусі Virchow-Klinikum.