Хірург опублікував своє фото зі штабу.

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"Ось я на Festrepublic у Львові, допомагаю робити маскувальну сітку – мій маленький внесок для військових. Слава Україні!", – написав Генрі Марш.



Генрі марш плете маскувальну сітку у Львові / Фото з твітера Генрі Марша

Він зізнався, що плести сітки складніше, тому він краще буде робити операції на мозку та читати лекції для студентів-медиків. Саме з цією метою науковець приїхав до України.

Хто такий Генрі Марш