Хірург опублікував своє фото зі штабу.
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"Ось я на Festrepublic у Львові, допомагаю робити маскувальну сітку – мій маленький внесок для військових. Слава Україні!", – написав Генрі Марш.
Генрі марш плете маскувальну сітку у Львові / Фото з твітера Генрі Марша
Він зізнався, що плести сітки складніше, тому він краще буде робити операції на мозку та читати лекції для студентів-медиків. Саме з цією метою науковець приїхав до України.
Хто такий Генрі Марш
- Генрі Марш – провідний нейрохірург Британії. Він став ініціатором нейрохірургічної допомоги для України, яка триває протягом останніх 30 років.
- За авторства Марша вийшли такі книги як Історії про життя, смерть та нейрохірургію, Щоденник нейрохірурга.