Хирург опубликовал свое фото из штаба.

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"Вот я на Festrepublic во Львове, помогаю делать маскировочную сетку – мой маленький вклад для военных. Слава Украине!", – написал Генри Марш.



Генри Марш плетет маскировочную сетку во Львове / Фото из твиттера Генри Марша

Он признался, что плести сетки сложнее, поэтому он лучше будет делать операции на мозге и читать лекции для студентов-медиков. Именно с этой целью ученый приехал в Украину.

Кто такой Генри Марш