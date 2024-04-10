Хирург опубликовал свое фото из штаба.
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"Вот я на Festrepublic во Львове, помогаю делать маскировочную сетку – мой маленький вклад для военных. Слава Украине!", – написал Генри Марш.
Генри Марш плетет маскировочную сетку во Львове / Фото из твиттера Генри Марша
Он признался, что плести сетки сложнее, поэтому он лучше будет делать операции на мозге и читать лекции для студентов-медиков. Именно с этой целью ученый приехал в Украину.
Кто такой Генри Марш
- Генри Марш – ведущий нейрохирург Великобритании. Он стал инициатором нейрохирургической помощи для Украины, которая продолжается в течение последних 30 лет.
- При авторстве Марша вышли такие книги как Истории о жизни, смерти и нейрохирургии, Дневник нейрохирурга.