Як кава захищає від коронавірусу

Дослідження на людях показало, що часте вживання кави (близько 1 – 2 чашки щодня) має посилену здатність до придушення різних варіантів SARS-CoV-2 (включаючи Омікрон). Тому автори дослідження на чолі з Міен-Чі Хенгом запропонували додати вживання кави у нові рекомендації протидії COVID-19 та для зниження ризику інфікування SARS-CoV-2.

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Наукові дослідження підтвердили, що кава може перешкоджати інфікуванню SARS-CoV-2 за допомогою механізму блокади взаємодії спайкового білка з рецепторами ACE2, пригнічення активності TMPRSS2 та CTSL та зменшення рівня білка TMPRSS2 та ACE2 у клітинах-господарях. Це відноситься як до звичайної чорної кави, так і до розчинної кави, кави без кофеїну, кави з молоком та іншими добавками.

Як відбувалося дослідження

В експерименті брало участь 64 здорові тайванці віком від 21 до 40 років. Учасники були випадковим чином поділені на групи, що вживають звичайну каву (високі чи низькі дози), каву без кофеїну (високі чи низькі дози) або воду (контроль) протягом двох днів. Сироватка крові збиралася до і після початку дослідження.

Проби більшості людей із груп, які регулярно вживають каву, пригнічували SARS-CoV-2 початкового типу та варіант Omicron. Аналогічно, сироватка споживачів кави без кофеїну, особливо у групі, яка приймала високі дози, також пригнічувала SARS-CoV-2.