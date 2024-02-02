На колір, консистенцію та обʼєм виділень впливає безліч факторів, але головний із них – це коливання рівня естрогену. Чим вищий рівень цього гормону, тим більше буде виділень. Естроген також робить виділення схожими на яєчний білок.

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Що впливає на виділення з піхви

Ось кілька ситуацій, коли в жіночому організмі багато естрогену:

за кілька днів до овуляції;

за кілька місяців до перших місячних;

під час вагітності;

якщо жінка приймає ліки, що містять естроген або підвищують його продукцію в організмі, наприклад препарати для лікування безпліддя;

у плода незадовго до пологів, оскільки естроген матері проходить через плаценту.

Так-так, виділення з піхви можуть бути навіть у новонароджених дівчаток. Хвилюватися через це не варто, адже вони зазвичай минають самі по собі за перші 10 днів життя.

Нормальний обʼєм виділень – столова ложка на добу. Кількість виділень може змінюватись залежно від фази менструального циклу. Наприклад, якщо перед овуляцією виділень стає більше, а після менструації їхня кількість різко зменшується – це абсолютно нормально. А ось у період менопаузи кількість виділень значно зменшується.

Які хвороби призводять до зміни виділень

Ось найпоширеніші інфекції, які можуть супроводжуватися аномальними виділеннями з піхви:

кандидоз;

бактеріальний вагіноз;

трихомоніаз;

гонорея;

хламідіоз;

генітальний герпес.

А іноді виділення можуть бути викликані й неінфекційними причинами, наприклад, стороннім тілом у піхві або алергічними реакціями.

Якщо виділення мають сирну консистенцію і є виражений свербіж, то, швидше за все, це кандидоз – молочниця. У будь-якому випадку жінці буває складно оцінити виділення самостійно, тому для встановлення діагнозу краще негайно звернутися до лікаря.