Від чого залежить вибір методу психотерапії

Кожен метод використовує різні техніки та покликаний ефективно вирішувати в повному обсязі, лише певні психологічні проблеми. Саме їх психотерапевт намагається встановити в ході першого сеансу за допомогою клінічного інтерв'ю.

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Першим етапом у ході клінічного інтерв'ю відбувається детальний збір анамнезу, скарг, з'ясовується їхня динаміка. В результаті встановлюється чи не встановлюється діагноз, іноді кілька діагнозів. Відштовхуючись від цього, психотерапевт вибудовує подальшу тактику лікування.

Основні методи психотерапії

Когнітивно-поведінкова терапія (КПТ) – один із найпоширеніших і добре досліджених методів психотерапії. Він будується на тому, що психологічні проблеми виникають через помилковий спосіб мислення та модель поведінки. Змінивши їх у правильний бік, можна допомогти людині.

КПТ можна вважати відносно короткостроковою терапією – зазвичай потрібно 12 – 20 сеансів, щоб допомогти людині з депресією чи тривожним розладом.

Гештальттерапія. Термін "гештальт" походить від німецького слова, яке означає "цілий" або "зібраний разом". У ході сесій гештальттерапевт допомагає людині зосередитися на сьогоденні, щоб зрозуміти, що насправді відбувається в його житті в цей момент і які це почуття викликає. Тривалість гештальттерапії може варіювати від кількох місяців до кількох років.

Психоаналітична чи психодинамічна психотерапія. Психоаналіз – один із найстаріших методів психотерапії, заснований Зигмундом Фрейдом. Цей підхід спрямований на дослідження несвідомих процесів та їхній вплив на поведінку та емоції. Психоаналіз часто потребує тривалої та інтенсивної терапії, яка може тривати від кількох років до десятиліть.

Вибір психотерапевтичного підходу заснований насамперед на стані та проблемі, з якою звернулася людина.